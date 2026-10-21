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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

اولین دربی زنان پرسپولیس و استقلال زیر سایه چالش‌های پرشمار

اولین دربی زنان پرسپولیس و استقلال زیر سایه چالش‌های پرشمار

اولین دربی زنان پرسپولیس و استقلال در حالی چهارشنبه ششم آبان برگزار می‌شود که پس از حواشی میزبانی و تغییر زمان و مکان مسابقه حالا انتخاب تیم داوری نیز به چالشی تازه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دربی تاریخ فوتبال زنان پایتخت میان پرسپولیس و استقلال در حالی قرار است (چهارشنبه ششم آبان‌) برگزار شود که پس از حواشی مربوط به محدودیت حضور مردان و همچنین تغییر زمان و محل برگزاری مسابقه حالا انتخاب تیم داوری این دیدار نیز با ابهاماتی همراه شده است.

پیش از این موضوع محدودیت حضور مردان در ورزشگاه برای تماشای این مسابقه و حضور اصحاب رسانه و مدیران باشگاه‌ها مطرح شده بود. همچنین درخواست پرسپولیس برای میزبانی در ورزشگاه شهید کاظمی با مخالفت مواجه شد و در نهایت با توافق دو باشگاه و هماهنگی مسئولان مربوطه زمان برگزاری مسابقه از جمعه اول آبان‌ به چهارشنبه ششم آبان‌ تغییر کرد و ورزشگاه شهدای شهرقدس به‌عنوان میزبان این دیدار انتخاب شد.

اکنون در فاصله چند روز مانده به برگزاری این مسابقه وضعیت تیم داوری نیز به یکی از موضوعات مورد توجه تبدیل شده است چرا که مهناز ذکایی و بهاره سیفی‌نهاوندی قرار است در تاریخ ششم آبان‌ در رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا قضاوت کنند و در ایران حضور ندارند.

غیبت این دو داور در تاریخ برگزاری دربی که پیش تر به عنوان داوران این بازی حساس انتخاب شده بودند ابهاماتی را درباره ترکیب تیم داوری این مسابقه به وجود آورده است.

کد مطلب 6984873

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