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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

مطبوعات ژاپن خبر دادند:

حمایت توکیو از نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

حمایت توکیو از نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

یک هفته نامه مشهور ژاپنی از موضع دولت این کشور در حمایت از نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد که بلافاصله ازسوی مقامات ژاپنی رد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفته نامه معروف "شوکان بونشون" ژاپن با انتشار بیانیه ای ازسوی "نوبوتاکا ماشیمورا" سخنگو و نفر دوم دولت این کشور نوشت: در آنسوی ظواهر، آمریکا یک کشور کاملا محافظه کار است.

ماشیمورا در این بیانیه می افزاید: اوباما یک سیاهپوست است و "هیلاری کلینتون" نیز که یک زن است. من فکر می کنم که برنده شدن دموکراتها در این انتخابات بسیار مشکل خواهد بود.

وی افزود: "جان مک کین" به احتمال زیاد برنده نهایی این انتخابات خواهد بود.

این درحالی است که معاون ماشیمورا به طور رسمی امروز این اظهارات را رد کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت: این اظهارات کاملا ناصحیح هستند.

براساس این گزارش، کابینه ماشیمورا نیز نامه ای اعتراض آمیز به هفته نامه ژاپنی ارسال کرده است.

کد مطلب 698488

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