فرماندار لنجان: بروکراسی اداری نباید مردم را گرفتار کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بصیری صبح دوشنبه در آیین کلنگ‌زنی و افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مدیران، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: همراهی و هماهنگی موجود در چمگردان زمینه‌ساز صرف وقت و انرژی مسئولان برای خدمت به مردم شده است و هرجا اختلافات و مسائل حاشیه‌ای بر همکاری‌ها غلبه کند، امکان پیشبرد امور و تحقق اهداف توسعه‌ای کاهش می‌یابد.

وی با تأکید بر اینکه مردم از مسئولان انتظار دارند تمام ظرفیت و توان خود را صرف حل مسائل جامعه کنند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام و همکاری میان مدیران نیاز داریم تا به جای درگیر شدن با اختلافات و مسائل غیرضروری، اولویت‌های اصلی مردم و کشور را دنبال کنیم.

فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به فشارهای اقتصادی و روانی واردشده بر مردم تصریح کرد: شهروندان با وجود دشواری‌های موجود، همچنان پای کشور، نظام و اعتقادات خود ایستاده‌اند و این حضور و همراهی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از مشکلات است. استمرار این اعتماد و همراهی، مسئولیت مدیران را برای افزایش تلاش، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مؤثرتر سنگین‌تر می‌کند.

بصیری با تفکیک انتظارات مردم از مسئولان در حوزه مسائل کلان اقتصادی و امور اجرایی روزمره خاطرنشان کرد: مردم انتظار ندارند مدیران محلی به‌تنهایی مشکلاتی مانند نوسانات قیمت کالاها را برطرف کنند، اما حق دارند هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی با موانع پیچیده اداری مواجه نشوند و امورشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با پاسخگویی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرایندهای خدمت‌رسانی، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله مطالبات جدی شهروندان است که همه مدیران در برابر آن مسئولیت دارند. مردم باید بتوانند بدون گرفتار شدن در فرایندهای فرسایشی اداری، پاسخ روشن و به‌موقع درخواست‌های خود را دریافت کنند.

فرماندار شهرستان لنجان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی صحیح در مدیریت افزود: مدیران باید میان امور مهم و مسائل اساسی‌تر تمایز قائل شوند و اجازه ندهند اختلافات شخصی، نگاه‌های حاشیه‌ای و مسائل غیرضروری، فرصت رسیدگی به نیازهای اصلی جامعه را از بین ببرد. منابع و امکانات موجود نیز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین اثر را در بهبود زندگی مردم داشته باشد.

بصیری با قدردانی از عوامل اجرایی پروژه‌های شهرداری چمگردان، پیشبرد طرح‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی را حاصل همکاری مجموعه‌ای از مدیران، کارکنان و نیروهای اجرایی دانست و اظهار کرد: تحقق این پروژه‌ها بدون همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، هماهنگی در سطح استان، تلاش مجموعه مدیریت شهری و مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر امکان‌پذیر نبود.

وی با قدردانی از کارگران و کارکنان شهرداری چمگردان، به‌ویژه نیروهای خدمات شهری، فضای سبز، جمع‌آوری پسماند و آتش‌نشانی، گفت: کارگران و کارکنانی که به‌صورت روزانه برای حفظ پاکیزگی شهر، نگهداری فضای سبز، ارائه خدمات شهری و تأمین ایمنی شهروندان تلاش می‌کنند، سهم مهمی در اداره شهر دارند و شایسته قدردانی هستند.

فرماندار شهرستان لنجان همچنین از اعضای شورای اسلامی شهر، معتمدان محلی، مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان و مسئولانی که در هماهنگی و پیشبرد پروژه‌ها نقش داشته‌اند، تشکر کرد و بر ضرورت تداوم همکاری میان بخش‌های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان تأکید کرد.

آیین کلنگ‌زنی و افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مردم برگزار شد.