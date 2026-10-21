حسن نژاد: برداشت پنبه از ۷ هزار و ۴۶۳ هکتار مزارع خراسان شمالی آغاز شد

رویا حسن نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل برداشت پنبه در استان، گفت: سطح زیر کشت این محصول در استان ۷ هزار و ۴۶۳ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ تن پنبه از مزارع استان برداشت شود.

وی افزود: شهرستان مانه با بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار، بیشترین سطح زیر کشت پنبه استان را به خود اختصاص داده است و شهرستان‌های سملقان، اسفراین، جاجرم و گرمه نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حسن‌نژاد، با بیان اینکه خراسان شمالی از قطب‌های تولید پنبه کشور به شمار می‌رود، افزود: استان در تولید این محصول رتبه پنجم کشور را دارد و تلاش می‌شود با ارتقای عملکرد و توسعه ظرفیت‌های تولید، جایگاه استان در سال‌های آینده بهبود یابد.

وی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم وش پنبه در سال زراعی جاری را ۸۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هفت کارخانه فعال پنبه‌پاک‌کنی در استان، خرید وش پنبه تولیدی کشاورزان را انجام می‌دهند.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: در فرایند پنبه‌پاک‌کنی، الیاف از پنبه‌دانه جدا می‌شود؛ پنبه‌دانه پس از طی مراحل فرآوری، بذرمالی، ضدعفونی و اقدامات اصلاحی و تأییدهای لازم، می‌تواند به‌عنوان بذر مناسب برای کشت در سال زراعی آینده در استان و سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: الیاف پنبه نیز برای استفاده در صنایع ریسندگی و تولید نخ به واحدهای مرتبط ارسال می‌شود که این فرایند، زمینه بهره‌برداری از بخش‌های مختلف محصول و تأمین مواد اولیه صنایع نساجی را فراهم می‌کند.

حسن‌نژاد در پایان گفت: کشت پنبه در خراسان شمالی، متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، معمولاً از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا اواسط خردادماه ادامه دارد؛ برداشت این محصول نیز در مهر و آبان‌ماه انجام می‌شود.