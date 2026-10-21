ساخت برج فناوری پارک علم و فناوری استان زنجان با تأمین مالی نوین

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواصی، اظهار کرد: با حمایت‌های ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری استان زنجان به‌عنوان یکی از پارک‌های نسل سوم کشور با رویکرد تقاضامحوری و کارآفرینی انتخاب شده است.

وی افزود: در راستای توسعه زیرساخت‌های نوآوری استان و تحقق اهداف مرتبط با این تحول، آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه برای «تأمین مالی و توکن‌سازی پروژه برج پارک علم و فناوری زنجان» با مشارکت پارک علم و فناوری استان زنجان، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مسکن و مجموعه دایا بلاک برگزار شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه بیان کرد: احداث برج فناوری و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله توکن‌سازی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، می‌تواند زمینه رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد دیجیتال در استان را فراهم کند.

دکتر خواصی ادامه داد: اجرای این پروژه گامی مهم در مسیر تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند با فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه استان زنجان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، زمینه تسریع در اجرای پروژه و ارتقای زیرساخت‌های فناوری استان فراهم شود.