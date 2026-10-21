فرمانداری شمیرانات برای تعیین تکلیف وضعیت محور فشم–شمشک وارد عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین تکلیف مسئولیت نگهداری و تسریع در ایمن‌سازی محور فشم–شمشک در دستور کار شورای هماهنگی ترافیک شمیرانات قرار گرفت؛ موضوعی که با هدف رفع ابهامات اجرایی و افزایش ایمنی تردد شهروندان و مسافران بررسی شد.

محمدرضا یزدان‌یار، سرپرست فرمانداری شمیرانات، در نشست شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به ایمنی محورهای مواصلاتی، حفظ جان و سلامت شهروندان و مسافران را از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت ترافیک دانست و بر لزوم جلوگیری از تأخیر در اقدامات ضروری به دلیل نامشخص بودن مسئولیت دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت محور فشم–شمشک در جابه‌جایی روزانه شهروندان، دسترسی ساکنان مناطق مختلف و تردد گردشگران، بر ضرورت بررسی جامع وضعیت این مسیر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکلیف وظایف و پیشبرد برنامه‌های ایمن‌سازی تأکید کرد.

سرپرست فرمانداری شمیرانات همچنین خواستار عبور از بررسی‌های صرف و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های اجرایی شد و پیگیری مستمر موضوع تا دستیابی به نتیجه مشخص را ضروری دانست.

یزدان‌یار با تأکید بر اهمیت همکاری بین‌بخشی در مدیریت مسائل ترافیکی، بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری، شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌های متولی و ارائه راهکارهای کارشناسی و قابل اجرا برای ساماندهی وضعیت نگهداری محور فشم–شمشک تأکید کرد.