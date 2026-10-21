فارس و کسب رتبه دوم جشنواره نوجوان خوارزمی با ۶۷ برگزیده

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان دشتیان صبح چهارشنبه در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه استان فارس، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مناطق آموزشی گفت ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی مستلزم شناخت دقیق نیازهای دانش‌آموزان، بهره‌گیری از شواهد علمی و تدوین برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه است.

وی افزود: نشست‌های تخصصی باید بستری برای بررسی چالش‌ها، تبادل تجربه‌های موفق و شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی باشد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر اساس مستندات علمی و واقعیت‌های میدانی انجام شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش فارس با بیان اینکه عدالت آموزشی به معنای اجرای برنامه‌های یکسان در همه مناطق نیست، تصریح کرد: شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق و استعدادهای دانش‌آموزان باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا همه دانش‌آموزان از فرصت‌های مناسب یادگیری و رشد برخوردار شوند.

افت مهارت خواندن؛ یکی از چالش‌های نظام آموزشی

دشتیان با اشاره به اهمیت دوره ابتدایی و متوسطه اول در شکل‌گیری بنیان‌های یادگیری دانش‌آموزان، بر ضرورت تقویت مهارت خواندن تأکید کرد و گفت: بررسی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، به‌ویژه پایه هفتم، ضرورت جبران ضعف‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های پایه را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیامدهای آموزشی و روانی بحران‌های سال‌های اخیر، از جمله دوران کرونا و جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: نظام آموزشی در دوره پس از بحران با چالش‌هایی مواجه است و مدیران مدارس و معاونان آموزشی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه جبران افت تحصیلی و کاهش بازماندگی از تحصیل را فراهم کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش فارس همچنین هدایت تحصیلی و پیش‌بینی برنامه‌های جبرانی و تقویتی برای دانش‌آموزان را ضروری دانست و استمرار نشست‌های تخصصی، تقویت تعامل میان مناطق و انتقال تجربه‌های موفق را از راهکارهای بهبود عملکرد آموزشی عنوان کرد.

افزایش رتبه‌های برتر دانش‌آموزان فارس

دشتیان در بخش دیگری از سخنان خود، جشنواره نوجوان خوارزمی را از برنامه‌های مهم شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان دانست و بیان کرد: کسب رتبه دوم کشوری فارس در این جشنواره با ۶۷ برگزیده، حاصل تلاش مجموعه عوامل آموزشی، مدیران مدارس، معاونان، دبیران، کارشناسان و سایر همکاران آموزش‌وپرورش استان است.

وی افزایش ۳۲ و ۳۳ رتبه برتر یک، دو و سه‌رقمی در مقایسه با سال گذشته را از دیگر دستاوردهای آموزشی فارس برشمرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش فارس با قدردانی از تلاش عوامل آموزشی استان، این موفقیت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش و نقش همکاری مدارس و مناطق در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دانست.

دشتیان در ادامه با اشاره به اصول مطرح‌شده در کتاب «هفت عادت مردمان مؤثر» اثر استیون کاوی، مسئولیت‌پذیری، هدف‌گذاری، اولویت‌بندی، تعامل سازنده، درک متقابل، هم‌افزایی و نوسازی مستمر را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد فردی و گروهی عنوان کرد.

وی در پایان بر ضرورت پایبندی به برنامه‌های کاری، حضور منظم در نشست‌های تخصصی و پیگیری مصوبات تأکید کرد و گفت: استمرار موفقیت‌های آموزشی فارس نیازمند همکاری همه عوامل اجرایی، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و تمرکز بر ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان است.