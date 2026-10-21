حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا علیه ایران در زمینه محاصره دریایی کشورمان، اظهار کرد: «محاصره» از منظر حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است.

وی افزود: بر همین اساس، نهادهای بین‌المللی باید برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل شده و نسبت به محکومیت آن‌ها اقدام کنند. اساساً نهادهایی همچون سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از وقوع جنگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کشورها تشکیل شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول مندرج در منشور ملل متحد، تصریح کرد: در ماده دوم منشور ملل متحد، بر دو اصل اساسی تأکید شده است؛ نخست، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مخاصمات و دوم، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها.

قشقاوی ادامه داد: فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی وابسته به آن نیز بر همین مبنا استوار است تا کشورها اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرده و از وقوع جنگ جلوگیری شود.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، ما همواره تأکید کرده‌ایم که همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم و جنگ علیه ایران به پایان نرسیده است و در قالب محاصره دنبال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مخاصمات و ممنوعیت توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها، مبنای حقوقی لازم را برای پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند.

قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به این اصول، شکایت و اعتراض خود را نسبت به اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مطرح و از مجاری حقوقی پیگیری کند، چراکه معتقدیم در این موضوع، حق کاملاً با جمهوری اسلامی ایران است.