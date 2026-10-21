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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

محاصره ایران نقض حقوق بین‌الملل است؛ حق شکایت از آمریکا محفوظ است

محاصره ایران نقض حقوق بین‌الملل است؛ حق شکایت از آمریکا محفوظ است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، محاصره دریایی ایران را از منظر حقوق بین‌الملل در حکم اعلان جنگ دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ملل تأکید کرد.

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا علیه ایران در زمینه محاصره دریایی کشورمان، اظهار کرد: «محاصره» از منظر حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است.

وی افزود: بر همین اساس، نهادهای بین‌المللی باید برای جلوگیری از چنین اقداماتی وارد عمل شده و نسبت به محکومیت آن‌ها اقدام کنند. اساساً نهادهایی همچون سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از وقوع جنگ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان کشورها تشکیل شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول مندرج در منشور ملل متحد، تصریح کرد: در ماده دوم منشور ملل متحد، بر دو اصل اساسی تأکید شده است؛ نخست، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مخاصمات و دوم، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها.

قشقاوی ادامه داد: فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی وابسته به آن نیز بر همین مبنا استوار است تا کشورها اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرده و از وقوع جنگ جلوگیری شود.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه محاصره دریایی در حقوق بین‌الملل به معنای اعلان جنگ است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، ما همواره تأکید کرده‌ایم که همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم و جنگ علیه ایران به پایان نرسیده است و در قالب محاصره دنبال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مخاصمات و ممنوعیت توسل به زور علیه کشورها و حاکمیت آن‌ها، مبنای حقوقی لازم را برای پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند.

قشقاوی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به این اصول، شکایت و اعتراض خود را نسبت به اقدامات آمریکا و هم‌پیمانانش در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مطرح و از مجاری حقوقی پیگیری کند، چراکه معتقدیم در این موضوع، حق کاملاً با جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 6984904
زهرا علیدادی

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