بوستان ۱۳ هکتاری بانوان حضرت معصومه(س) در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی از افتتاح بوستان ۱۳ هکتاری بانوان در یزد خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه دارای پیست حرفه‌ای اسکیت و دوچرخه‌سواری به طول ۴۰۰ متر و پانسیون نگهداری دوچرخه است.

وی افزود: دریاچه مصنوعی با ظرفیت آبگیری هفت‌هزار مترمکعب و پل خودرویی برای اتصال به جزیره‌ای به وسعت یک هکتار از دیگر امکانات این بوستان است.

شهردار یزد با اشاره به تمهیدات امنیتی این مجموعه گفت: ۵۰ دوربین نظارتی برای تأمین امنیت بوستان نصب و تجهیز شده است.

محی‌الدینی با بیان اینکه اجرای دیوارکشی بوستان یک سال و عملیات بازپیرایی و احداث سردر ورودی آن ۱۴ ماه به طول انجامیده است، افزود: این مجموعه با هدف فراهم‌کردن فضایی مناسب برای استفاده بانوان احداث شده است.