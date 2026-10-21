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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

بوستان ۱۳ هکتاری بانوان حضرت معصومه(س) در یزد افتتاح شد

بوستان ۱۳ هکتاری بانوان حضرت معصومه(س) در یزد افتتاح شد

یزد- شهردار یزد گفت: بوستان بانوان حضرت معصومه(س) با وسعت ۱۳ هکتار و امکانات ورزشی و تفریحی در یزد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی از افتتاح بوستان ۱۳ هکتاری بانوان در یزد خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه دارای پیست حرفه‌ای اسکیت و دوچرخه‌سواری به طول ۴۰۰ متر و پانسیون نگهداری دوچرخه است.

وی افزود: دریاچه مصنوعی با ظرفیت آبگیری هفت‌هزار مترمکعب و پل خودرویی برای اتصال به جزیره‌ای به وسعت یک هکتار از دیگر امکانات این بوستان است.

شهردار یزد با اشاره به تمهیدات امنیتی این مجموعه گفت: ۵۰ دوربین نظارتی برای تأمین امنیت بوستان نصب و تجهیز شده است.

محی‌الدینی با بیان اینکه اجرای دیوارکشی بوستان یک سال و عملیات بازپیرایی و احداث سردر ورودی آن ۱۴ ماه به طول انجامیده است، افزود: این مجموعه با هدف فراهم‌کردن فضایی مناسب برای استفاده بانوان احداث شده است.

کد مطلب 6984912

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