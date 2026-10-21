آغاز سری دوم «مستندهایی درباره تئاتر ایران» در خانه‌ هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فصل جدید جلسات فیلم‌تئاترهای سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، فیلم‌تئاترهای ماه آبان نیز، با دسته‌بندی «مستندهایی درباره تئاتر ایران» انتخاب شده و آثاری از مستندسازان ایرانی طی چهار هفته متوالی در ماه آبان ۱۴۰۵، همراه با تحلیلِ منتقدان و نقد آثار به نمایش در می‌آید.

طبق برنامه اعلام شده، مستندهای «هنوز» به کارگردانی مهرداد صادقی، «لعبت‌باز» به‌ کارگردانی پوریا نوری، «تئاتر؛ خانه‌ کوچک‌ من» به‌ کارگردانی ابوذر عزیزی و «خنده در تاریکی» به‌کارگردانی مژگان خالقی طی چهار هفته مستمر از چهارشنبه ۶ آبان تا چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ روی پرده خواهند رفت که جزئیات مربوط به هر یک از این برنامه‌ها به تدریج و به صورت هفتگی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نمایش و تحلیل این آثار با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد و اکنون به سومین سال برگزاری رسیده است.

سری نخست بسته «مستندهایی درباره تاریخ تئاتر ایران»، ماه مهر با نمایش و نقد مستندهای «پرنده آبی»، «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران»، «گیشه‌ دو» و «قحط‌الرجال» برگزار شد.