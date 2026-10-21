به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی فردا پنجشنبه به صورت رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت به ویژه نیمه غرب استان را در بر می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه بارشی به ویژه در شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، ارتفاعات نطنز و کاشان، دهق، بادرود و نطنز پیش‌بینی شده است.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال شکل‌گیری روان آب موقتی، اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده، سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خوددداری کنند.

هواشناسی در ادامه بر لزوم احتیاط در سفرهای برون شهری، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن، و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.