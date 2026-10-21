به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست پیش از ظهر چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر مورد خاصی در سطح راه‌های استان وجود ندارد، اما در برخی محورها محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده است.

وی افزود: به دلیل انجام تعمیرات مربوط به نصب گالری توسط مجموعه راهداری در تونل شهید میرزایی در مسیر تونل به سمت حاجی‌آباد محدودیت موقت تردد اعمال می‌شود و جریان ترافیک در تونل مقابل یعنی مسیر حاجی‌آباد به بندرعباس از ساعت ۷ صبح تا حدود ساعت ۱۶ یا ۱۷ به صورت رفت‌ و برگشت خواهد بود.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند برخورد با سرعت‌های بحرانی در استان طی چند روز آینده، بیان کرد: این سامانه در ۱۱ استان کشور راه‌اندازی شده و در حال بهره‌برداری است و به‌زودی در هرمزگان نیز راه‌اندازی خواهد شد تا با رانندگان پرخطری که با سرعت‌های بحرانی تردد می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.

حق‌پرست با تأکید بر اینکه سرعت‌های بحرانی از عوامل بسیار خطرآفرین در سطح راه‌های استان هستند، تصریح کرد: این سرعت‌ها فرصت واکنش راننده را به شدت کاهش می‌دهند، به‌گونه‌ای که حتی تجهیزات ایمنی خودرو نیز نمی‌توانند مانع پیامدهای مرگبار تصادفات در چنین شرایطی شوند.

وی در تشریح نحوه عملکرد سامانه مدیریت سرعت، گفت: برای مثال اگر سرعت مجاز در محور بندرعباس به حاجی‌آباد ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت باشد، تردد خودرو با سرعت ۱۴۰ یا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت و بالاتر، سرعت بحرانی محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: به محض عبور خودروی متخلف از مقابل نخستین دوربین تصاویر و مشخصات خودرو به نزدیک‌ترین واحد گشت پلیس راه یا پاسگاه پلیس مجهز به ابزارهای لازم ارسال می‌شود و مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن خودرو را شناسایی و برای توقیف آن اقدام می‌کنند.

حق‌پرست، خاطرنشان کرد: این سازوکار امکان مداخله سریع‌تر پلیس برای جلوگیری از ادامه رانندگی پرخطر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به دیگر قابلیت‌های این سامانه، اظهار کرد: خودروهای دارای پلاک مخدوش، وسایل نقلیه سرقتی، خودروهای فاقد پلاک و خودروهایی که دارای شکایت هستند، از طریق این سامانه شناسایی شده و اطلاعات آن‌ها در اختیار مأموران پلیس راه قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس راه هرمزگان با بیان اینکه بخش عمده رانندگان استان قانون‌مدار هستند، گفت: حدود ۹۵ درصد رانندگان افرادی قانون‌مند و با فرهنگ هستند و تنها چهار تا پنج درصد رانندگان مرتکب تخلف می‌شوند.

حق‌پرست، افزود: برخی رانندگان متخلف تصور می‌کنند می‌توانند از دست پلیس فرار کنند، اما با راه‌اندازی این سامانه امکان فرار از برخورد قانونی با تخلفات کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: این سامانه با استفاده از قابلیت‌های تشخیص خودکار، امکان شناسایی پلاک‌های دست‌کاری‌شده را نیز فراهم می‌کند؛ تخلفاتی که گاهی موجب ثبت جریمه برای خودروی دیگری می‌شوند. با شناسایی این خودروها تخلفات مربوطه پیگیری و خودروهای متخلف برای طی مراحل قانونی متوقف می‌شوند.

رئیس پلیس راه هرمزگان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با مجموعه پلیس در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد در راه‌های استان مشارکت کنند.