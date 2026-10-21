به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری صبح چهارشنبه در آیینی با حضور سفیر رومانی و همسران سفیران کشورهای مکزیک، اروگوئه، نیکاراگوئه، ارمنستان و دانمارک با تاکید بر نقش میراث فرهنگی در تقویت ارتباط میان ملت‌ها اظهار کرد: میراث فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های زبانی و ملی زبان مشترک ملت‌ها و پلی استوار برای گفت‌وگو، دوستی و تفاهم میان فرهنگ‌ها است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی همدان افزود: استان همدان با برخورداری از پیشینه‌ای چند هزار ساله آثار تاریخی ارزشمند، فرهنگ غنی، سنت‌های اصیل و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی بخشی درخشان از هویت تمدنی ایران و میراث مشترک بشری را در خود جای داده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان می‌تواند زمینه‌ساز شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد، تصریح کرد: معرفی این گنجینه ارزشمند نه تنها به شناخت عمیق‌تر ملت‌ها از یکدیگر کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های فرهنگی، گسترش گردشگری و تحکیم روابط دوستانه میان کشورها خواهد بود.

وی با اشاره به اعطای عنوان «سفیر افتخاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان» به مهمانان خاطرنشان کرد: امروز با افتخار این عنوان را به این قشر فرهیخته اعطا می‌کنیم عنوانی که فراتر از یک جایگاه تشریفاتی بیانگر اعتماد، احترام و امید ما به نقش موثر آن‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان به ملت‌های خود است.

اکبری در پایان اظهار کرد: امیدواریم این اتفاق نقطه آغازی برای همکاری‌هایی ماندگار و دستاوردهایی مشترک در مسیر پاسداشت میراث بشری و ساختن آینده‌ای سرشار از صلح، تفاهم و همزیستی باشد.