به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن، صبح چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی و افتتاح بیش از ۳۰ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری چمگردان اظهار کرد: در کنار پروژه‌های بزرگ و کلان زیرساختی استان که با صرف اعتبارات چندهمتی در حال اجرا هستند، پروژه‌های کوچک و متوسط شهری نیز با تلاش مدیریت شهری و همراهی شوراهای اسلامی شهر در نقاط مختلف استان دنبال می‌شوند.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های شهری در شرایط دشوار اقتصادی افزود: با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت موجود، شهرداری‌های استان با تلاش مستمر و همراهی شوراهای اسلامی شهر، روند اجرای طرح‌های عمرانی را ادامه می‌دهند و به‌طور معمول هر یک تا دو هفته، پروژه‌هایی در شهرهای مختلف استان به مرحله افتتاح می‌رسند یا عملیات اجرایی طرح‌های جدید آغاز می‌شود.

قاری قرآن با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی از عوامل مؤثر در تحرک اقتصادی و اجتماعی جامعه است، تصریح کرد: پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی می‌توانند علاوه بر بهبود شرایط زندگی شهروندان، به گردش اقتصادی، ایجاد نشاط عمومی و تقویت تعاملات اجتماعی کمک کنند؛ ازاین‌رو، تداوم اجرای این طرح‌ها در شهرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به گستردگی وظایف مدیریت شهری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در بیش از ۲۳ حوزه مسئولیت دارند و تنوع خدمات آن‌ها موجب شده است نقش مدیریت شهری در اداره امور شهرها و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان روزبه‌روز گسترده‌تر شود. در برخی موارد نیز شهرداری‌ها در حوزه‌هایی که با فعالیت دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباط دارد، نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان، هم‌افزایی میان مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل اصلی تحقق پروژه‌های اثرگذار دانست و گفت: هرجا میان فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه دستگاه‌های اجرایی هماهنگی و همدلی وجود داشته باشد، امکان اجرای طرح‌های بزرگ و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم فراهم می‌شود.

قاری قرآن با تبریک اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در چمگردان، این اقدامات را حاصل همکاری مجموعه مدیریت شهری و مسئولان شهرستان دانست و افزود: همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر با دستگاه‌های اجرایی، زمینه پیشبرد برنامه‌های عمرانی را فراهم می‌کند و نتیجه این همکاری را می‌توان در اجرای پروژه‌هایی مشاهده کرد که برای توسعه شهر و بهبود خدمات عمومی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی همچنین با اشاره به حمایت‌های وزارت کشور از شهرداری‌های استان اظهار کرد: در دو سال گذشته، نزدیک به ۳۱ دستگاه از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها در اختیار شهرداری‌های مختلف استان اصفهان قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نیازهای تجهیزاتی شهرداری‌ها را تأمین کند و ظرفیت آن‌ها را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان افزایش دهد.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری اصفهان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی میان مدیران شهری، شوراهای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی، روند توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرهای استان استمرار یابد و زمینه بهبود شرایط زندگی شهروندان بیش از پیش فراهم شود.