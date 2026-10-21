دریافت 12 MB کد مطلب 6984942 https://mehrnews.com/x3dpbR ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ کد مطلب 6984942 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ انفجار و آتشسوزی سوپرنفتکش در جنوب تنگه هرمز تصاویر منتشرشده از انفجار و آتشسوزی یک سوپرنفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی حکایت دارد. کپی شد مطالب مرتبط نقشه راه مهار بحران ارزی و معمای پنهانسازی ذخایر در اقتصاد تحریمی حمزهنژاد: ناپایداریهای جوی در هرمزگان تا یکشنبه ادامه دارد پاسخ تهران به تهدیدهای واشنگتن؛ از بازدارندگی موشکی تا اهرم تنگه هرمز قاره پیر بر لبه تیغ؛ موج اعتراضات تا کجا پیش خواهد رفت؟ برچسبها تنگه هرمز مین دریایی کشتیرانی
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