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کد مطلب 6984942
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

انفجار و آتش‌سوزی سوپرنفتکش در جنوب تنگه هرمز

انفجار و آتش‌سوزی سوپرنفتکش در جنوب تنگه هرمز

تصاویر منتشرشده از انفجار و آتش‌سوزی یک سوپرنفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز پس از برخورد با مین دریایی حکایت دارد.

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