به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کافی است کمی به اطراف خود نگاه کنید. از صبح که بیدار می‌شویم تا شب، همواره هر آنچه که استفاده می‌کنیم دارای بسته بندی با بطری پلاستیکی است. مثلاً مایع دستشویی، ظرف مربا، آب‌های معدنی و شیشه سس و غیره. لذا همه ما از صبح تا شب در حال مصرف مواد خوراکی و بهداشتی هستیم که درون بطری‌های‌های پلاستیکی هستند. در نتیجه یکی از کسب و کارهایی که امروزه می‌توانید با آن و داشتن سرمایه کم، درآمد و سودآوری بالایی داشته باشید، تولید بطری‌های پلاستیکی است. در اصطلاح به آنها بطری پت می‌گویند. حال این سوال به وجود می‌آید که این بطری‌ها چگونه تولید می‌شوند، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید آنها چیست، چه دستگاه‌هایی را انتخاب و خریداری کنیم و برای خرید آنها چقدر باید هزینه کرد و اینکه از کجا دستگاه بادکن پت خریداری کنیم و در نهایت چگونه خط تولید بطری پت را راه‌اندازی کنیم؟

دستگاه بادکن PET چیست؟

دستگاه بادکن PET، یک ماشین صنعتی است که از آن جهت تولید انواع بطری و ظروف پلاستیکی از جنس پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) استفاده می‌گردد. این دستگاه پریفرم PET را گرم کرده و با دمیدن هوای فشرده درون آن، پریفرم را به شکل قالب تبدیل می‌کند و در نهایت بطری موردنظر ساخته می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع دستگاه بادکن پت می‌توانید لینک قرار داده شده را مطالعه کنید.

کاربرد دستگاه تولید بطری پت

کاربرد این دستگاه‌ها در خطوط مختلف تولید بطری‌های پت مثل انواع شامپو، مواد شوینده، مواد غذایی مثل سس، روغن، عرقیجات، انواع نوشیدنی‌ها همچون دوغ، آب معدنی، نوشابه، شیر و ..، مواد شیمیایی و داروها و ... است.

مراحل تولید بطری‌های پت

جهت تولید بطری‌های پت پلاستیکی شفاف و حتی رنگی به یکسری مواد اولیه و دستگاه‌ها نیاز دارید و در حالت کلی این کار طی دو مرحله اصلی انجام می‌شود. نخست پریفرم‌ها از ماده‌ای به اسم پت که دانه‌های ریز گرانولی‌اند، تهیه می‌شوند. سپس بطری پت از پریفرم با کمک دستگاه‌های بادکن که بلومولدینگ نام دیگرشان است، ساخته می‌شوند. در این قسمت به صورت مجزا به توضیح این دو مرحله می‌پردازیم.

مرحله اول : تولید پریفرم با دستگاه مخصوص و با استفاده از ماده اولیه پت

ماده گرانول پت به شکل دانه‌های ریز است. این دانه‌ها با دستگاه مکنده‌ای که قیف و محوری پیچ گردان مثل چرخ گوشت دارد، به داخل دستگاه تولید پریفرم کشیده می‌شود. بعد از گرم شدن، مواد شکل خمیری به خود گرفته و رنگ مد نظر با ماده ترکیب شده و دوباره با فشار مارپیچ گردان به درون قالب منتقل می‌شود. بعد از اجرای این پروسه و سرد شدن، پریفرم از قالب خارج می‌شود.

مرحله دوم : تولید بطری‌ PET با استفاده از پریفرم‌ها و دستگاه‌های بادکن پت

در خط‌های تولید بطری‌ها نیاز به دستگاه بادکن و گرمکن است. نخست با دستگاه گرمکن، پریفرم‌ها به درون کوره‌ای منتقل شده و تا اندازه‌ای گرم می‌شوند. سپس پریفرم‌ها به سرعت به قالب بطری منتقل می‌شوند. با تزریق کردن هوای فشرده به داخل بطری‌ها، قالب باد شده و شکل قالب را به خود می‌گیرند. بعد از شکل گیری بطری، قالب‌ها باز شده و بطری از دستگاه بیرون می‌آید. این کار به وسیله ماشین‌های نیمه اتومات و تمام اتومات انجام می‌شوند.

چرا انتخاب سازنده دستگاه بادکن پت اهمیت دارد؟

چون کیفیت دستگاه، میزان ظرفیت تولید آن، مقدار ضایعاتی که تولید می‌کند و هزینه‌های مربوط به نگهداری به کیفیت تجهیزات و تخصص سازنده بستگی دارد. تولیدکننده معتبر با در نظر گرفتن نوع بطری، حجم تولید و بودجه شما، یک دستگاه مناسب را پیشنهاد می‌دهد. همچنین خدماتی مثل نصب و راه‌اندازی، آموزش اپراتور و تأمین قطعه‌های یدکی را ارائه می‌کند. این موارد مانع از توقف خط تولید و هزینه‌های اضافه می‌شود. لذا برای خرید دستگاه بادکن PET، علاوه بر قیمت، به سابقه سازنده، کیفیت فنی دستگاه و تعهد او نسبت به خدمات پس از فروش توجه لازم و کافی را داشته باشید.

راهنمای خرید و انتخاب دستگاه مناسب

شرکت پارت پت، بزرگترین تولید کننده، طراح و اولین سازنده دستگاه‌های بادکن دستی، نیمه اتومات و تمام اتومات در ایران است. بیش از ۳۰ سال به صورت اختصاصی در زمینه طراحی و تولید انواع قالب بادی، قالب پریفرم، قالب پت، قالب بطری و انواع دستگاه‌های بادکن در حال فعالیت است.

شما می‌توانید با خرید مستقیم از درب این کارخانه و بدون واسطه، با نازلترین قیمت محصولات فوق را سفارش داده و خریداری کنید.

شایان ذکر است که تمامی دستگاه‌های بادکن PET پارت پت دارای ۲۴ ماه گارانتی بی‌قید و شرط هستند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا آسیب در قطعات دستگاه (در صورت دخیل نبودن مستقیم نیروی انسانی)، قطعات موردنیاز در سریع‌ترین زمان برای شما ارسال می‌شود. علاوه بر این، ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای تمام دستگاه‌ها، خیال شما را از بابت تأمین قطعات و پشتیبانی فنی در بلندمدت راحت می‌کند.

این شرکت شرایط را برای ارسال دستگاه‌ها و قالب‌های خود به اقصی نقاط کشور و حتی صادرات به کشورهای اطراف مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، امارات، عمان و ... را فراهم کرده است.

نصب، مشاوره و آموزش استفاده از دستگاه‌ها در محل مورد نظر مشتری به وسیله تیم حرفه‌ای پارت پت به صورت رایگان انجام می‌شود.

از طرفی دیگر امکان مشاهده همه دستگاه‌ها و قالب‌ها از نزدیک و در داخل کارخانه پارت پت مهیا است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره‌های قرار داده شده در این قسمت تماس حاصل فرمائید.

۰۹۱۲۳۳۳۱۳۸۲

۰۹۱۹۵۲۸۹۵۳۷

۰۲۱۷۷۰۰۷۸۲۸

نکات لازم حین خرید دستگاه بادکن پت

ظرفیت واقعی تولید، نوع و حجم بطری تولیدی، کیفیت ساخت دستگاه، میزان مصرف انرژی، سازگاری با پریفرم‌های موردنظر و امکان استفاده از قالب‌های گوناگون، از نکات لازم برای خرید یک دستگاه بادکن پت مناسب است. ارزیابی قیمت در کنار هزینه‌های نصب و راه‌اندازی، دسترسی به قطعات یدکی، شرایط گارانتی، خدمات پس از فروش و آموزش اپراتور نیز حائز اهمیت می‌باشند.

ویژگی‌های دستگاه‌های بادکن شرکت پارت پت

دستگاه‌های بادکن پت پارت پت با بهره‌گیری از استراکچر مستحکم، سیستم حرکتی ریل و واگن، بوش‌های مقاوم فسفر برنز و اینورتر اشنایدر طراحی و تولید شده‌اند. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند دستگاه:

دقت بالاتری در تولید بطری داشته باشد.

استهلاک کمتری را تجربه کند.

بطری‌هایی با کیفیت یکنواخت‌تر تولید کند.

هزینه‌های نگهداری را کاهش دهد.

عمر مفید بالاتری داشته باشد.

در نتیجه، استفاده از دستگاه‌های بادکن PET پارت پت به افزایش بهره‌وری خط تولید، کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نهایی محصول کمک می‌کند. برای مشاهده انواع دستگاه بادکن پت اتوماتیک کلیک کنید.

هزینه راه‌اندازی خط تولید بطری PET به چه عواملی بستگی دارد؟

فاکتورهایی همچون مدل و ظرفیت دستگاه بادکن پت، میزان اتوماسیون خط تولید، تعداد و نوع قالب‌های لازم، تجهیزات جانبی از قبیل کمپرسور باد فشار قوی و چیلر، هزینه نصب و راه‌اندازی و فضای کارگاه، بر روی هزینه راه اندازی خط تولید بطری پت اثرگذار هستند. همچنین، بودجه مورد نیاز جهت خرید پریفرم، تأمین برق و زیرساخت‌های موردنیاز و سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری را هم در نظر بگیرید.

سخن آخر

تولیدبطری پت و راه اندازی خط تولید این محصول پرکاربرد می‌تواند سودآوری خوبی به همراه داشته باشد. در این مطلب اطلاعات لازم در مورد دستگاه بادکن پت و انواع آن، کاربرد آنها، مراحل تولید بطری‌های پت و نحوه تولیدشان را در اختیارتان قرار داده‌ایم. اینکه چگونه و از کجا این دستگاه‌ها را تهیه و خریداری کنید. عواملی که روی سرمایه اولیه لازم برای راه اندازی خط پت تأثیر دارند را نیز بررسی کرده‌ایم. در آخر نیز شرکت پارت پت را معرفی کرده‌ایم.