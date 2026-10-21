بهبودی ۶۶۶ نفر از اعتیاد در شاهرود؛ ارائه تسهیلات به بهبود یافتگان

محسن رضائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سه مرکز ویژه آقایان و یک مرکز ویژه بانوان تحت نظارت بهزیستی اظهار کرد: درمان اعتیاد تنها به خدمات تخصصی محدود نمی‌شود و حمایت‌های روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی برای پیشگیری از بازگشت به مصرف و بازگشت پایدار افراد به جامعه ضروری است.

وی اشتغال را یکی از مؤلفه‌های مهم بازتوانی بهبودیافتگان دانست و افزود: افرادی که یک سال از پاکی آنان گذشته باشد، در صورت برخورداری از شرایط و ضوابط تعیین‌شده، می‌توانند از تسهیلات اشتغال‌زایی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شاهرود ادامه داد: امسال برای شش نفر از بهبودیافتگان پرونده آماده‌سازی شغلی تشکیل شده و با معرفی آنان به بانک‌های عامل، در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

رضائی همچنین از ارائه خدمات حمایتی به ۴۸ نفر از بهبودیافتگان ترخیص‌شده از مراکز اقامتی در قالب طرح «مدیریت مورد» خبر داد و گفت: این خدمات شامل حمایت‌های روان‌شناختی، مددکاری و تسهیلگری است و با هدف پیگیری وضعیت افراد پس از ترخیص، رفع موانع بازگشت به جامعه و تقویت حمایت‌های اجتماعی ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم ارتباط بهبودیافتگان با مراکز درمانی و مشاوره‌ای خاطرنشان کرد: حمایت خانواده، پیگیری‌های مشاوره‌ای و فراهم‌کردن فرصت‌های اشتغال در کنار درمان تخصصی، نقش مهمی در تثبیت بهبودی و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد دارد.