اختصاص ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بخش تعاون خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی صبح چهارشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی گفت: در استان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه بخش تعاون وجود دارد و امیدواریم با حمایت استاندار، شاهد اتفاقات بسیار خوبی مانند گذشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استاندار سال گذشته برای ایجاد تعاونی‌های مزارع خورشیدی به بخش تعاون استان با هدف کاهش ناترازی در بخش انرژی تکلیف کرد، افزود: ۳۱ تعاونی در این خصوص تاکنون در استان تشکیل شده است.

به گفته وی، در حوزه مسکن فرهنگیان استان نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده و در بخش کارگری هم شاهد اقدامات خوبی بوده‌ایم.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: تعاونی برند خراسان جنوبی در حوزه تعاونی‌های مسکن، تعاونی مسکن ۰۴ ارتش است.

حسینی تأکید کرد: شاهد تغییر نگرش و رفتار در تعاونی‌های استان هستیم و زمینه تشکیل تعاونی‌ها در حوزه معادن نیز در استان فراهم شده است.

به گفته وی، از محل تفاهم‌نامه سه‌گانه، ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان به بخش تعاون استان اختصاص یافته است و درخواست می‌کنیم که حداقل ۳ همت از طریق بانک توسعه تعاون برای تأمین سرمایه در گردش، تسهیلاتی به تعاونی‌های استان اختصاص یابد.