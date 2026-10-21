به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده مراغه شامل شهردار، دبیر برنامه شهر سالم و نماینده یک سازمان مردم‌نهاد، دوره بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت در زمینه ارزیابی ظرفیت‌ها و پاسخگویی به چالش‌های سلامت شهری را با موفقیت به پایان رساندند؛ دوره‌ای که با حضور بیش از ۷۰ شرکت‌کننده از ۲۵ کشور جهان، بر تقویت ظرفیت‌های محلی، همکاری میان‌بخشی و استفاده از ابزارهای نظام‌مند برای پاسخگویی به مسائل سلامت شهری تمرکز داشت.

این دوره آموزشی با محوریت «بسته منابع ارزیابی ظرفیت و پاسخ‌دهی در حوزه سلامت شهری» تدوین‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت برگزار شد. این ابزار به شهرها کمک می‌کند ظرفیت‌های موجود خود را شناسایی و ارزیابی کنند، شکاف‌ها و نیازهای تقویت ظرفیت را بشناسند و برای پاسخگویی مؤثرتر به چالش‌های سلامت شهری، اقدامات عملی و هماهنگ طراحی کنند.

شرکت‌کنندگان در جریان این دوره، از طریق تمرین‌های عملی، بررسی مطالعات موردی واقعی و تبادل تجربه با همتایان بین‌المللی، با شیوه استفاده از این بسته منابع آشنا شدند. این رویکرد، ارزیابی و تقویت ظرفیت‌ها را در چهار حوزه اصلی دنبال می‌کند: تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر داده؛ سیاست‌ها، برنامه‌ها و نوآوری؛ منابع انسانی، مالی و زیرساختی؛ و مشارکت، همکاری و تبادل دانش. توجه به همکاری میان‌بخشی و هماهنگی در سطوح مختلف حکمرانی، از سطح محلی تا ملی و منطقه‌ای، از محورهای مهم این آموزش بود.

از مجموع هفت شرکت‌کننده ایرانی این دوره، سه نفر از دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران، یک نفر از تبریز و سه نفر از مراغه حضور داشتند.

نمایندگان مراغه در این دوره شامل شهرام مروتی، شهردار مراغه؛ دکتر صدیقه صلواتی، دانشیار سیاستگذاری سلامت و دبیر برنامه شهر و روستاهای سالم مراغه در دانشکده علوم پزشکی مراغه؛ و فرشته اقبالی، نماینده سازمان مردم‌نهاد پیشگامان تعلیم و تربیت بودند.

دبیر برنامه شهر سالم مراغه با اشاره به برنامه این شهر برای استفاده عملی از آموخته‌های دوره گفت: یکی از دستاوردهای مهم این آموزش، آشنایی با رویکردی نظام‌مند برای ارزیابی ظرفیت‌های سلامت شهری، شناسایی شکاف‌ها و تبدیل یافته‌ها به اقدامات عملی بود. این ابزار کمک می‌کند مسائل سلامت شهری صرفاً از منظر یک دستگاه بررسی نشوند، بلکه ظرفیت‌ها و نیازهای بخش‌های مختلف و زمینه‌های همکاری میان آنها نیز مورد توجه قرار گیرند.

صدیقه صلواتی افزود: تیم مراغه در نظر دارد با تدوین یک برنامه عملیاتی، آموخته‌های این دوره را به‌صورت آزمایشی در مراغه به کار گیرد. این فرایند با محوریت دبیرخانه برنامه شهر سالم مراغه و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و سازمان‌های مردم‌نهاد دنبال خواهد شد تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود و نیازهای تقویت آنها، زمینه طراحی اقدامات هماهنگ‌تر در حوزه سلامت شهری فراهم شود.

وی با بیان اینکه رویکرد این ابزار با ماهیت میان‌بخشی برنامه شهر سالم هم‌خوانی دارد، اظهار کرد: امیدواریم استفاده از این تجربه به تقویت برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، افزایش هماهنگی میان بخش‌ها و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های محلی برای پاسخگویی به مسائل سلامت شهری و روستایی کمک کند.

شهردار مراغه نیز با اشاره به کاربرد این ابزار در مدیریت شهری گفت: ارزیابی ظرفیت‌ها و شناسایی نیازهای موجود می‌تواند به بهبود طراحی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های شهرداری کمک کند. در حوزه‌هایی مانند مدیریت پسماند، حمل‌ونقل و ایمنی شهری، توجه به ابعاد سلامت و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط اهمیت زیادی دارد.

شهرام مروتی افزود: امیدواریم بتوانیم از آموخته‌های این دوره برای هماهنگی بهتر برنامه‌های مدیریت شهری با اهداف سلامت‌محور و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده کنیم.

نماینده سازمان مردم‌نهاد پیشگامان تعلیم و تربیت نیز بر اهمیت مشارکت اجتماعی در برنامه‌های سلامت شهری تأکید کرد.

فرشته اقبالی گفت: یکی از نکات مهم این دوره، تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های مردمی و مشارکت شهروندان در شناسایی مسائل و تقویت ظرفیت‌های سلامت شهری بود.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با انتقال دیدگاه‌ها و نیازهای جامعه و مشارکت در اجرای اقدامات محلی، به اثربخشی بیشتر برنامه‌های سلامت شهری کمک کنند.

برنامه شهر و روستاهای سالم مراغه با رویکردی میان‌بخشی و مشارکتی، همکاری نهادهای دولتی، سازمان‌های تخصصی و جامعه مدنی را برای ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌کند. به‌کارگیری ابزارهای تخصصی سازمان جهانی بهداشت می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر نیازها، تقویت همکاری بین‌بخشی و طراحی اقدامات هماهنگ‌تر برای پاسخگویی به مسائل سلامت شهری را فراهم کند.