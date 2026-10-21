به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی صبح چهارشنبه در نشست فعالان شیلاتی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی مازندران در بخش شیلات، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این توانمندی‌ها برای افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

وی فعال‌سازی صیدگاه‌های غیرفعال و ارتقای عملکرد صیدگاه‌های فعال را از محورهای مهم توسعه فعالیت‌های شیلاتی دانست و بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های آماده بهره‌برداری و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

استاندار مازندران با اشاره به آثار اقتصادی احیای ظرفیت‌های موجود در این بخش اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های صید و بهره‌برداری اصولی از منابع آبزی می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از جمله فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی و عرضه محصولات شیلاتی را فراهم کند.

در ادامه این دیدار، ظرفیت‌های شیلاتی مازندران در زمینه تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات آبزی مورد توجه قرار گرفت و توسعه فعالیت‌های مرتبط با ماهیان استخوانی و گونه‌های خاویاری به‌عنوان یکی از محورهای برنامه‌ریزی در این بخش مطرح شد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه پرورش و تولید آبزیان می‌تواند به تأمین نیاز بازار، افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه کمک کند.

همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های موردنیاز، افزایش بهره‌وری در تولید و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مراحل مختلف تولید تا عرضه محصولات شیلاتی تأکید شد.

این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور، فعال‌سازی ظرفیت‌های شیلاتی و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مازندران برگزار شد و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی برای تقویت تولید، اشتغال پایدار و امنیت غذایی تأکید شد.