بررسی وضعیت درمانی خارگ با حضور معاون وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف بررسی وضعیت حوزه سلامت و آگاهی از مسائل و نیازهای بهداشتی و درمانی جزیره خارگ وارد این جزیره شد.

این سفر در پی دعوت و پیگیری‌های نگهدار حسین‌پور، بخشدار ویژه خارگ، و با هدف طرح مسائل حوزه سلامت جزیره و فراهم‌کردن زمینه بررسی نیازهای درمانی ساکنان در سطح وزارت بهداشت انجام شده است.

حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی در خارگ اظهار کرد: برخورداری مردم جزیره از خدمات سلامت متناسب با نیازهای موجود، از موضوعات مهمی است که مستلزم توجه ویژه و پیگیری مستمر مسئولان ذی‌ربط است.

وی افزود: شرایط جغرافیایی خارگ و وابستگی ارتباطی آن به مسیرهای دریایی، ضرورت بررسی دقیق ظرفیت‌ها، امکانات و نیازهای حوزه بهداشت و درمان را دوچندان می‌کند؛ ازاین‌رو، طرح مسائل این بخش با مسئولان ملی می‌تواند در مسیر پیگیری مطالبات و شناسایی راهکارهای مناسب مؤثر باشد.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سلامت جزیره خاطرنشان کرد: بررسی میدانی شرایط موجود و تعامل با مجموعه وزارت بهداشت، فرصتی برای پیگیری مسائل و نیازهای درمانی مردم و جلب توجه مسئولان به اقتضائات خاص جزیره فراهم می‌کند.

این بازدید با محوریت بررسی وضعیت بهداشت و درمان خارگ و پیگیری مسائل مرتبط با ارتقای خدمات سلامت انجام می‌شود.