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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

۳۰ هزار مترمربع از مزارع نور از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد

۳۰ هزار مترمربع از مزارع نور از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد

نور- مدیر جهاد کشاورزی نور از قلع‌وقمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در چهار روستای این شهرستان خبر داد و گفت: ۳۰ هزار مترمربع از مزارع نور از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد.

علی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی، ۱۷ مورد تخلف در روستاهای سلیاکتی، سرکاج، ایزخورده و حاجی‌آباد شناسایی و قلع‌وقمع شد.

وی افزود: این عملیات با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با مشارکت نیروهای جهاد کشاورزی شهرستان، نیروی انتظامی و همراهی یگان حفاظت اراضی غرب استان مازندران انجام گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به جزئیات این عملیات بیان کرد: موارد برخوردشده شامل ۱۱ واحد بنای مسکونی و ۶ مورد دیوارکشی غیرمجاز بود که با اجرای اقدامات قانونی، اراضی مربوطه از ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاکسازی شد.

غفاری با تأکید بر اهمیت حفظ زمین‌های کشاورزی به‌عنوان سرمایه‌ای برای تولید محصولات غذایی، خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز با هدف جلوگیری از تخریب اراضی زراعی و حفظ ظرفیت تولید کشاورزی شهرستان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات برخورد می‌شود و صیانت از زمین‌های مستعد کشاورزی در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.

کد مطلب 6984954

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