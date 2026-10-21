به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح چهارشنبه در نشست شورای قضایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل فرایندهای ثبتی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند ضمن کاهش مشکلات مردم، زمینه افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات قضایی و ثبتی را فراهم کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام ثبت اسناد کشور بیان کرد: کشور به نظام ثبتی پویا، علمی، تخصصی و کارآمد نیاز دارد؛ نظامی که بتواند اعتبار اسناد رسمی را تقویت کند و با افزایش اطمینان مردم به معاملات، از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت مدیران و کارشناسان استان تصریح کرد: خراسان جنوبی از توان تخصصی و مدیریتی مناسبی برخوردار است و اقدامات انجام‌شده در این استان می‌تواند در مسیر طراحی و اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در

نظام ثبتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در حوزه ثبت و اعتبار اسناد، بر اهمیت بهره‌گیری از الگوهای کارآمد و متناسب با نیازهای کشور تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف خود از اقدامات مؤثر برای اصلاح فرایندها و ارتقای خدمات ثبتی و قضایی حمایت خواهد کرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در ادامه، تسهیل فرایند پذیرش وثیقه از طریق سامانه‌های الکترونیک را از جمله اقدامات اثرگذار در کاهش مشکلات مراجعان دانست.

هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به شهرستان‌های استان، از اقدامات انجام‌شده در شهرستان درمیان قدردانی کرد و بر تداوم اجرای طرح‌های خدماتی و عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات به مردم تأکید کرد.

وی گفت: امیدواریم با تداوم همکاری مجلس و دستگاه قضایی، روند توسعه خدمات هوشمند، تسهیل امور ثبتی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی به مردم شتاب بیشتری بگیرد.