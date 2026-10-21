حکم میلاد تقوی برای سرپرست خزانه داری فدراسیون والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در جلسه‌ای ضمن تقدیر از زحمات احسان جمشیدزاده، در حکمی محسن دهقان را به عنوان سرپرست خزانه داری فدراسیون والیبال منصوب کرد که در متن این حکم آمده است:



«با عنایت به نامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست خزانه داری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سیاست‌های اجرایی فدراسیون و اجرای دقیق قوانین و مقررات نسبت به انجام امور محوله موفق و موید باشید.»



محسن دهقان متولد ۱۳۵۶ دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است که بیش از ۲۲ سال سابقه فعالیت در حوزه حسابداری صنعتی، دولتی و مجموعه‌های غیر دولتی را در پرونده کاری خود دارد و از سال ۱۳۸۴ به عنوان کارمند رسمی وزارت ورزش و جوانان در اداره کل امور مالی و ذیحسابی و اداره کل پشتیبانی و امور رفاهی مسئولیت های مدیریتی از جمله رئیس اداره رسیدگی به اسناد و اموال، معاون اداره کل پشتیبانی و امور رفاهی، مدیر کل اداره پشتیبانی و امور رفاه، مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی را برعهده داشته است.

دهقان در سال‌های اخیر خزانه دار و عضو هیات رئیسه فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی، ذیحساب و مدیرکل شرکت پالایش و پژوهش خون بوده است و از امروز نیز به عنوان سرپرست خزانه داری فدراسیون والیبال، همکاری خود را با خانواده والیبال ایران آغاز کرد.