به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «کتیبه‌هایی بر سکوت و شهود» با نمایش آثاری از هنرمند خطاط و خوشنویس ولی حسن‌پور، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. در این نمایشگاه حدود ۸۰ اثر خوشنویسی و نقاشی‌خط قرآنی به نمایش گذاشته شده که در خلق آنها از تکنیک‌های خوشنویسی و زمینه‌سازی با اکرلیک و گواش و مرکب استفاده شده‌است.

ولی حسن‌پور ضمن گذراندن دوران محکومیت غیرعمد خود، هنرکده‌ای را در زندان مرکزی ایلام فعال کرده و بیشتر آثار خود را با حالت شهود عرفانی در آن هنرکده خلق کرده‌است و اینک با به نمایش گذاشتن و معرفی و فروش خیرخواهانه این آثار، امید است به رفع مشکلات این هنرمند و چندی دیگر که با محکومیت غیرعمد در بند هستند، اقدامی صورت گیرد.

ولی حسن‌پور هنرمندی که سه سال است به دلیل بدهی مالی در زندان ایلام به سر می‌برد، با بیان اینکه نمی‌توان آثار نمایشگاه «کتیبه‌هایی بر سکوت و شهود» را قیمت‌گذاری کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشگاهش که در فرهنگسرای نیاوران برپاست، توضیح داد: گذشته از اتفاق ناخوشایندی که در ظاهر برای بنده افتاد، چیزی که خودم می‌گویم این است که من را خدا برای خودش اینجا آورد، نه شاکی. این اتفاق را واقعاً به عنوان یک محبت می‌بینم و تجلی این محبت در آثارم، خودش را نشان داد. در واقع فلسفه حضور در اینجا به خواست و محبت خدا بوده و این رقم خورده تا نیمه دوم عمرم را اینجا بگذرانم. من الان در ۵۱ سالگی به سر می‌برم و سه سال در زندان هستم و هنوز هم ادامه دارد. ان‌شاءالله بعد از نمایشگاهی که برگزار کردیم، ختم به خیر شود.

وی بیان کرد: این نمایشگاه، نخستین تجربه من به عنوان هنرمند است. این آثار در هنرکده زندان ایلام خلق شده‌اند و از این منظر حائز اهمیت است.

در مدت سه سال زندانی بودن، سیر شهودی و عرفانی برایم اتفاق افتاد که در آثارم هم مشهود است؛ یعنی کسی که آثار را از نزدیک ببیند، حس و درک می‌کند.

این هنرمند درباره مجموعه آثارش اظهار کرد: مجموعه آثاری که در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمدند، خوشنویسی هستند و بسیاری از آیات قرآنی برای تابلوهای مختلف انتخاب شدند.

حسن‌پور در پایان درباره متریال آثارش و اینکه چطور در زندان در اختیارش قرار گرفته اند، گفت: دوستانی که در همین جمع اینجا هستند از این قضیه پشتیبانی کردند و کار سختی بود. یک انتقادی هم دارم؛ واقعاً هزینه‌های یک زندانی از هزینه‌های فردی که بیرون از زندان قرار دارد، خیلی بیشتر است و اصل این موضوع بسیار غیرمعقول است. حالا فرض کنید این شخص زندانی بخواهد کار هنری هم انجام دهد یا هر کار دیگری؛ هزینه‌ها، هزینه‌هایی است که یک فرد معمولی نمی‌توانست تأمین کند و این نمایشگاه و خلق آثار با حمایت تمام دوستانی که اینجا هستند، تحقق پیدا کرد.