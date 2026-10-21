شناسایی ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی،پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و جمع‌آوری ۱۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان‌های پاکدشت و دماوند خبر داد.

محمودی با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: نیروهای فنی منطقه برق پاکدشت در جریان بررسی نحوه استفاده غیرمجاز از برق در یک کارگاه متروکه، ۱۰ دستگاه ماینر را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: در عملیاتی دیگر و با تلاش نیروهای انتظامی، دو دستگاه ماینر غیرمجاز نیز از یک واحد مسکونی در شهرستان دماوند کشف و ضبط شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تشریح میزان مصرف این تجهیزات گفت: مجموع توان مصرفی ۱۲ دستگاه کشف‌شده به ۴۱ کیلووات می‌رسد و مصرف انرژی آن‌ها در هر ماه حدود ۲۹ هزار و ۳۷۶ کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود؛ رقمی که با میزان مصرف ماهانه برق ۹۸ خانوار در فصل گرم سال برابری می‌کند.

محمودی همچنین از شناسایی و جمع‌آوری ۹۰۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ۴۹ مزرعه استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری در استان تهران خبر داد و توان مصرفی این تجهیزات را سه هزار و ۷۳ کیلووات اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به آثار جمع‌آوری این دستگاه‌ها بر مصرف برق اظهار کرد: با شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، از مصرف بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در ماه جلوگیری شده است؛ میزان صرفه‌جویی‌ای که معادل مصرف ماهانه برق هفت هزار و ۳۷۶ خانوار در فصل گرم سال برآورد می‌شود.