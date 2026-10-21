مهمانان جدید تالار قشقایی معرفی شدند؛ اجرای سه نمایش از یک کارگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، سه پروژه نمایشی مجزا به کارگردانی زهرا خیالی صبری کارگردان و مدرس تئاتر طی روزهای سه شنبه پنجم آبان تا جمعه سیزدهم آذر ۱۴۰۵ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهند رفت.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته از روز سه شنبه پنجم تا روز جمعه پانزدهم آبان نمایش «زمین و چرخ» ساعت ۱۹:۴۵ با طراحی و کارگردانی زهرا خیالی صبری، تهیه کنندگی رها جهانشاهی و زهرا صبری و بازی رکسانا بهرام، فاطمه عباسی و مونا سربندی میزبان مخاطبان تئاتر است.

«بشنو» عنوان دیگر پروژه نمایشی به طراحی و کارگردانی و بازی زهرا خیالی صبری و از محصولات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حضور رها جهانشاهی به عنوان مجری طرح است که پیش از این فقط در یکی از رویدادهای کشور فرانسه روی صحنه رفته است و از روز سه شنبه نوزدهم آبان تا روز جمعه بیست و نهم آبان ساعت ۱۹:۴۵ برای اولین بار در تالار قشقایی تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

پروژه نمایشی «تا یک بشمار» عنوان سومین اثر زهرا خیالی صبری در مقام طراح و کارگردان است که از روز سه شنبه سوم تا روز جمعه سیزدهم آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۵ به تهیه کنندگی رها جهانشاهی و زهرا صبری، با بازی مهدی شاه پیری، رضا بهرامی و حسین دیوان دری پذیرای مخاطبان تئاتر خواهد بود.

زهرا خیالی صبری از جمله کارگردانان، طراحان، مدرسان و پژوهشگران شناخته شده عرصه تئاتر است که طی سال های اخیر در پروژه های نمایشی چون «منو نمی بره - نویسنده، طراح و کارگردان» اجرا شده در تالار چهارسو و مرکز تولید تئاتر کانون، «تا یک بشمار - نویسنده و کارگردان» اجرا شده در کارگاه نمایش، «خاک و تاج - طراح و کارگردان» اجرا شده در تالار قشقایی، «هشت لحظه - طراح و کارگردان» اجرا شده در تالار چهارسو، «ننه دلاور و فرزندانش - کارگردان» اجرا شده در تالار چهارسو، «بهجت - کارگردان» اجرا شده در فرهنگسرای نیاوران، «خانه برناردا آلبا - طراح عروسک»، «اکو - مشاور کارگردان» اجرا شده در تالار سایه، «چرا - کارگردان» اجرا شده در تالار چهارسو، «دختر انار - کارگردان» اجرا شده در تالار هنر، «مروارید مرمری - نویسنده و کارگردان» اجرا شده در تالار شماره ۲ تئاتر شهر، «رهبانو - نویسنده، طراح و کارگردان» اجرا شده در تالار قشقایی، «طوطی پر - نویسنده و کارگردان» اجرا شده در تالار نو تئاتر شهر، «بهجت - کارگردان و طراح» اجرا شده در تالار نو، «مراد - کارگردان و طراح» اجرا در تالار چهارسو، «زمین و چرخ - کارگردان و طراح» اجرا شده در کارگاه نمایش و تعدادی دیگر حضور داشته است.

حضور در رویدادهای ملی و بین المللی حوزه تئاتر، عضویت در هیئت داوری و کارشناسی چندین جشنواره مختلف حوزه تئاتر و هنرمند برگزیده رویدادهای ملی و بین المللی متعدد از دیگر فعالیت های زهرا خیالی صبری در عرصه تئاتر محسوب می شود.