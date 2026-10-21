به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی تاکید کرد، نگرانی ها در کشورهای عربی نسبت به تبعات اجرای تهدیدات ایران مبنی بر هدف قرار دادن کابل های دریایی در تنگه هرمز تشدید شده چرا که زندگی امروزه به ارتباطات دیجیتالی به شدت وابسته شده است.

می توان بر اساس صحبت های مدیر اداره اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت خارجه قطر به حجم بحران ناشی از قطع کابل های اینترنت در دریا پی برد. وی تاکید کرد که پیامدهای این بحران همسایگان ایران را نیز درگیر خواهد کرد. با وجود گسترش اینترنت ماهواره ای، نمی توان اهمیت کابل های دریایی برای خدمات اینترنتی را نادیده گرفت.

در تنگه هرمز حدود ۷ کابل دریایی اصلی از خلیج فارس به سمت کویت، عراق و دیگر کشورهای منطقه کشیده شده است. تهدیدات ایران تنها به کابل های مذکور محدود نمی شود بلکه ممکن است کابل های دریای سرخ و تنگه باب المندب را با همکاری نیروهای مسلح یمن دربر بگیرد.

۸۰ درصد اینترنت جهان زیر آتش ایران

تمام این کابل ها ۸۰ درصد اینترنت جهان را تأمین می کنند به همین دلیل قطع آنها تأثیر منفی هولناکی بر شبکه های اینترنتی خواهد گذاشت.

برخی از این کابل‌ها ظرفیتی تا ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه دارند و از چندین کشور در منطقه عبور می‌کنند؛ بنابراین، هرگونه آسیب به آن‌ها مستقیما بر کشورهایی که کابل‌ها از آن‌ها می‌گذرند و همچنین مراکز داده‌ های مستقر در آن کشورها تأثیر خواهد گذاشت.

شاید وقایع سال‌های اخیر که طی آن‌ها کابل‌های «جنوب شرقی آسیا - خاورمیانه - اروپای غربی ۴» (SMW۴)، «هند - خاورمیانه - اروپای غربی» (IMEWE) و «فالکون» (Falcon) در دریای سرخ قطع شدند نمونه‌ بارزی از تأثیراتی باشد که چنین حوادثی می‌توانند بر اینترنت جهانی داشته باشند.

قطع این کابل ها تعدادی از کشورهای منطقه و اروپا را مستقیما درگیر کرد. اگر ایران تهدیدات خود را عملی کند شاهد قطع گسترده اینترنت در کشورهای عربی خواهیم بود. اگرچه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از کابل‌های اینترنتی‌ برخوردارند که از تنگه هرمز عبور نمی‌کنند اما تعداد کابل‌های زیردریایی که حجم بیشتری از داده‌ها را منتقل می‌کنند بیشتر است.

کشورهای مذکور در حال حاضر میزبان تعداد زیادی از مراکز داده وابسته به شرکت های بزرگ مانند آمازون، مایکروسافت و هوآوی هستند و قطع اینترنت باعث اختلال یا توقف خدمات رسانی آنها می شود.

اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل هوشمند نظیر «کریم» (Careem) و «دی‌دی» (Didi) که هر دو به ‌شدت به مراکز داده‌ مستقر در منطقه خلیج فارس وابسته هستند دچار اختلال خواهند شد. تیک ‌تاک و یوتیوب نیز از مراکز داده‌ دبی و منطقه خلیج فارس استفاده می‌کنند تا سرعت ارائه محتوا و ویدیوها را در پلتفرم‌های خود افزایش دهند و به همین دلیل دچار اختلال خواهند شد.

سکوهای ارتباطات اجتماعی نیز شاهد اختلال و کندی خواهند شد.