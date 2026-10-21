به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح چهارشنبه در نشست شورای معاونان، مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: کردستان حدود ۳۴۰ هزار دانش‌آموز، ۱۶ هزار کلاس درس و سه هزار و ۲۰۰ مدرسه دارد و ۲۵ هزار معلم و ۷۷۷ دبیر تربیت‌بدنی در مجموعه آموزشی استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت آموزش تخصصی تربیت‌بدنی در مدارس افزود: در حال حاضر ۹۸ درصد کلاس‌های تربیت‌بدنی مدارس شهری و ۸۶ درصد کلاس‌های مناطق روستایی با حضور دبیران تخصصی پوشش داده می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیت‌بدنی عنوان کرد و گفت: این استان پیش از سال ۱۴۰۴ از نظر سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در رتبه بیست‌وهشتم کشور قرار داشت.

حسینی ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ حدود ۷۷ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه مدارس استان تحویل داده شد و تا مهرماه ۱۴۰۵ نیز حدود ۴۳ هزار مترمربع دیگر به این ظرفیت اضافه شد.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی و گستردگی مدارس کردستان، توسعه فضاهای ورزشی و تقویت پوشش تخصصی درس تربیت‌بدنی را از محورهای مهم ارتقای سلامت دانش‌آموزان و گسترش فرصت‌های ورزشی در مدارس دانست.