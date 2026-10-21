به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر دو شهید تازه تفحص‌شده، شهید رسول رستمی و شهید سیدهادی خرقانی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در ستاد معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر شهید رسول رستمی از ساعت ۱۴ در ستاد معراج شهدای تهران برگزار خواهد شد. همچنین مراسم وداع با این شهید والامقام از نماز مغرب در مسجدالنبی (ص)، واقع در شهرک مشیریه، خیابان صالحی تهران، برگزار می‌شود و ساعت ۲۱ نیز هم‌زمان با تجمع مردم در میدان خراسان ادامه خواهد داشت.

پیکر مطهر شهید رسول رستمی روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، ساعت ۱۰ صبح، از شهرک مشیریه به سمت میدان آقانور (ثامن‌الحجج) تشییع می‌شود.

شهید رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)، متولد ۱۷ فروردین ۱۳۴۵ بود که از تهران به جبهه اعزام شد و در ۲۱ بهمن ۱۳۶۴، در ۲۰ سالگی و طی عملیات والفجر ۸ در منطقه ام‌الرصاص به شهادت رسید. پیکر این شهید پس از ۴۱ سال تفحص و شناسایی شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید سیدهادی خرقانی ساعت ۱۶ امروز در ستاد معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

شهید سیدهادی خرقانی در سال ۱۳۶۰ در منطقه آلواتان به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه بر جای ماند. پیکر این شهید پس از ۴۵ سال تفحص و هویت وی شناسایی شد.