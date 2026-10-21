مجیب‌الرحمان دهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه عشایری سرخان طاووس از توابع بخش بیرک شهرستان مهرستان پیش از این فاقد راه دسترسی مناسب و مستقیم بود و ساکنان آن برای رفت‌وآمد به شهر ناچار به طی مسیر طولانی‌تری بودند.

فرماندار مهرستان افزود: با بازگشایی هشت کیلومتر مسیر جدید، امکان دسترسی آسان‌تر عشایر این منطقه به شهر فراهم شده و بخشی از دشواری‌های رفت‌وآمد آنان کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۵۰ خانوار عشایری از این مسیر بیان کرد: بهبود راه‌های دسترسی در مناطق عشایری، نقش مهمی در تسهیل تردد خانوارها و دسترسی آنان به خدمات و امکانات مورد نیاز دارد.

دهانی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی مناطق عشایری، به‌ویژه در حوزه راه‌های ارتباطی، از اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق و تسهیل ارتباط آنان با مراکز شهری است.