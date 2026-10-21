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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

پس از سال‌ها انتظار؛ مسیر دسترسی عشایر سرخان طاووس مهرستان بازگشایی شد

پس از سال‌ها انتظار؛ مسیر دسترسی عشایر سرخان طاووس مهرستان بازگشایی شد

مهرستان- فرماندار مهرستان از بازگشایی هشت کیلومتر مسیر دسترسی در منطقه عشایری سرخان طاووس بخش بیرک خبر داد؛ مسیری که تردد ۵۰ خانوار عشایری را تسهیل می‌کند.

مجیب‌الرحمان دهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه عشایری سرخان طاووس از توابع بخش بیرک شهرستان مهرستان پیش از این فاقد راه دسترسی مناسب و مستقیم بود و ساکنان آن برای رفت‌وآمد به شهر ناچار به طی مسیر طولانی‌تری بودند.

فرماندار مهرستان افزود: با بازگشایی هشت کیلومتر مسیر جدید، امکان دسترسی آسان‌تر عشایر این منطقه به شهر فراهم شده و بخشی از دشواری‌های رفت‌وآمد آنان کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۵۰ خانوار عشایری از این مسیر بیان کرد: بهبود راه‌های دسترسی در مناطق عشایری، نقش مهمی در تسهیل تردد خانوارها و دسترسی آنان به خدمات و امکانات مورد نیاز دارد.

دهانی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی مناطق عشایری، به‌ویژه در حوزه راه‌های ارتباطی، از اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق و تسهیل ارتباط آنان با مراکز شهری است.

کد مطلب 6984993

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