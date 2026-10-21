به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از فراهم شدن امکان ثبت‌نام علاقه‌مندان در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش آمادگی شهروندان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به امکان بهره‌مندی افراد و مجموعه‌های مختلف از این آموزش‌ها افزود: شهروندان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا در قالب گروه‌هایی از جمله سازمان‌ها، شرکت‌ها، مدارس و سایر مجموعه‌ها برای شرکت در دوره‌های آموزشی اقدام کنند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با بیان اینکه ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق درگاه رسمی این سازمان امکان‌پذیر است، از علاقه‌مندان خواست برای ثبت درخواست خود به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://ems115.behdasht.gov.ir/XZ3a

تبریزی هدف از اجرای این طرح را تقویت توانایی شهروندان برای مواجهه با حوادث و ارائه کمک‌های اولیه تا زمان رسیدن نیروهای امدادی عنوان کرد.