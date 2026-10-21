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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

امکان ثبت‌نام شهروندان در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه اورژانس تهران

امکان ثبت‌نام شهروندان در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه اورژانس تهران

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران از فراهم شدن امکان ثبت‌نام شهروندان و گروه‌های مختلف برای شرکت در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه با هدف افزایش آمادگی در برابر حوادث خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از فراهم شدن امکان ثبت‌نام علاقه‌مندان در دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش آمادگی شهروندان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به امکان بهره‌مندی افراد و مجموعه‌های مختلف از این آموزش‌ها افزود: شهروندان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا در قالب گروه‌هایی از جمله سازمان‌ها، شرکت‌ها، مدارس و سایر مجموعه‌ها برای شرکت در دوره‌های آموزشی اقدام کنند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با بیان اینکه ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق درگاه رسمی این سازمان امکان‌پذیر است، از علاقه‌مندان خواست برای ثبت درخواست خود به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://ems115.behdasht.gov.ir/XZ3a

تبریزی هدف از اجرای این طرح را تقویت توانایی شهروندان برای مواجهه با حوادث و ارائه کمک‌های اولیه تا زمان رسیدن نیروهای امدادی عنوان کرد.

کد مطلب 6984999

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