«خونخواهی خورشید»؛ روایت هنری مقاومت از شیراز تا جهان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست خبری هنرواره حماسی «خونخواهی خورشید» در فارس، با اشاره به ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا گفت: این رویداد می‌تواند لبیکی به ندای خونخواهی رهبر شهید و شهدای جنگ باشد و زمینه‌ای برای عهد دوباره در مسیر پاسداشت خون شهدا فراهم کند.

وی با تأکید بر جایگاه شهدای لامرد در هویت مقاومت استان فارس افزود: باید یاد شهدای لامرد را به‌عنوان نماد و سمبل مقاومت فارس زنده نگه داریم و با بهره‌گیری از دین، هنر و حماسه، جلوه‌های ایثار و شهادت را به تصویر بکشیم و به جهانیان نشان دهیم که شهادت را افتخار و مایه عزت و سرافرازی خود می‌دانیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به انتخاب عنوان «هنرواره» به‌جای جشنواره بیان کرد: این رویداد فرصتی برای گردآوری و جمع‌بندی آثار هنری در ۶ عرصه است و می‌تواند زمینه فعالیت مستمر هنرمندان را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه ملی این رویداد در شیراز گفت: این دبیرخانه می‌تواند در طول سال، در سطح ملی و حتی بین‌المللی نقش‌آفرینی کند و بستری برای تولید و عرضه آثار هنری با رویکرد حماسی و خونخواهی رهبر شهید باشد.

وی ابراز امیدواری کرد آثار تولیدشده در این رویداد از نظر معنوی و تأثیرگذاری، ارزشمند و ماندگار باشند و بتوانند در سطح بین‌المللی نیز اثرگذار ظاهر شوند.

هنر؛ ابزاری برای ماندگاری فرهنگ مقاومت در نسل‌های آینده

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و مقاومت اظهار کرد: ترویج فرهنگ خونخواهی نباید صرفاً به بیان شعارها و ادعاها محدود شود، بلکه باید با حرکت‌های هنری و تولید آثار ماندگار، این مفاهیم را در ذهن نسل امروز و آینده تثبیت کرد.



ولدان در ادامه به اجرای سرود «دختران ایران‌زمین» در آستانه زادروز حافظ اشاره کرد و گفت: این اثر با رویکردی حماسی و با بهره‌گیری از نمادهایی همچون پرچم و سربندهای خونخواهی اجرا شد و تلاش داشت پیوند میان فرهنگ، هنر و مفاهیم مقاومت را به نمایش بگذارد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شیراز و بهره‌گیری از مفاخر ادبی همچون حافظ می‌تواند به بازنمایی مفاهیم دینی و حماسی در قالب‌هایی اثرگذار کمک کند.

«خونخواهی خورشید»؛ روایتی هنری از رویارویی حق و باطل

حجت الاسلام ولدان با اشاره به مفهوم محوری هنرواره «خونخواهی خورشید» عنوان کرد: این حرکت از مرحله ایده‌پردازی تا اجرا، با هدف تبدیل مفاهیم حماسی و اعتقادی به آثار هنری شکل گرفته است.

وی با اشاره به مفهوم مصاف و رویارویی حق و باطل در تحولات جاری و پیام‌های رهبر انقلاب، ابراز امیدواری کرد این هنرواره بتواند با تولید آثار هنری روشنگر، در تبیین شرایط تاریخی و بازنمایی جایگاه انقلاب اسلامی و ولایت نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در پایان تأکید کرد: امید است این حرکت هنری به خلق آثاری ارزشمند و ماندگار منجر شود و پیام مقاومت و خونخواهی شهدا را به مخاطبان داخلی و بین‌المللی منتقل کند.

