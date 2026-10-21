حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز جمعه طی ساعاتی ( غالبا ظهر تا اوایل شب) در برخی نقاط استان (غالباً در بخش‌هایی از جنوب، نوار شرقی و ارتفاعات استان)، رشد ابر و وقوع ناپایداری‌های جوی به صورت بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش تندباد لحظه ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین روز شنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط وقوع ناپایداری های جوی بصورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه ای و احتمال گردوخاک، فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در هنگام وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در هنگام وقوع ناپایداری جوی بیش از ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.