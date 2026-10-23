به گزارش خبرنگار مهر؛ ناآرامی‌های اخیر فرانسه ابعاد تازه‌ای از پیوند فناوری و مدیریت بحران‌های اجتماعی را آشکار کرده است. نفوذ به وب‌سایت یک حزب سیاسی، انتشار گسترده تصاویر خشونت در شبکه‌های اجتماعی، افزایش نظارت بر بازارگاه‌های اینترنتی و طرح محدودسازی پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که فضای دیجیتال به یکی از عرصه‌های اصلی مواجهه دولت با پیامدهای اعتراضات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.

اعتراضات گسترده ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه که با مشارکت صدها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات نظام آموزشی برگزار شد، علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، مجموعه‌ای از تحولات فناورانه را نیز به همراه داشته است.

دولت فرانسه نمایندگان شرکتهای فناوری را فراخواند

در حالی که بخش عمده تجمعات مسالمت‌آمیز بوده، وقوع درگیری و غارت در برخی شهرها، توجه دولت را به نقش شبکه‌های اجتماعی، زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی و خدمات تجارت الکترونیکی معطوف کرد. بر اساس گزارش روزنامه لوموند، انتشار گسترده تصاویر ناآرامی‌ها و استفاده از پخش زنده در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فضای دیجیتال را به یکی از مهم‌ترین بسترهای بازنمایی بحران تبدیل کرده است. در همین حال، دولت فرانسه با فراخواندن نمایندگان شرکت‌های فناوری و مطالبه تشدید نظارت بر محتوای منتشر شده، اقدامات تازه‌ای را برای مدیریت پیامدهای دیجیتال این تحولات آغاز کرده است.

نفوذ به وب‌سایت حزب جمهوری‌خواهان؛ حمله سایبری در آستانه اعتراضات

نخستین رویداد مهم سایبری در بحران اخیر فرانسه، در تاریخ ۱۶ اکتبر و تنها یک روز پیش از آغاز اعتراضات سراسری رخ داد. بر همین اساس، وب‌سایت رسمی حزب جمهوری‌خواهان فرانسه (Les Républicains) هدف حمله قرار گرفت و مهاجمان با تغییر محتوای صفحات آن، پیام‌هایی در حمایت از اعتراضات ۱۷ اکتبر منتشر کردند. این اقدام از نوع دست‌کاری محتوای وب‌سایت یا «Website Defacement» بود که با هدف جایگزینی پیام‌های رسمی یک نهاد با محتوای موردنظر مهاجمان صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش لوموند، عاملان حمله مدعی دسترسی به اطلاعات اعضای حزب، مکاتبات داخلی و پیام‌های خصوصی شدند، اما مسئولان حزب اعلام کردند شواهدی از نشت اطلاعات شناسایی نشده است. وب‌سایت مذکور نیز پس از مدت کوتاهی بازیابی شد. اگرچه سرقت داده‌ها به‌صورت مستقل تأیید نشده، این رخداد بیانگر آن است که زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی احزاب سیاسی می‌توانند در جریان تنش‌های اجتماعی به اهداف کلیدی حملات سایبری تبدیل شوند. با این حال، هویت مهاجمان و ارتباط سازمانی احتمالی آن‌ها با گروه‌های حاضر در اعتراضات همچنان مشخص نشده است.

پخش زنده اعتراضات و مناقشه بر سر نقش الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی

یکی از برجسته‌ترین ابعاد فناورانه ناآرامی‌های اخیر فرانسه، انتشار گسترده تصاویر درگیری‌ها و غارت فروشگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بود. لوموند در گزارش دیگری به تاریخ ۱۹ اکتبر اعلام کرد بخش قابل توجهی از وقایع روز ۱۷ اکتبر، از درگیری‌های پاریس تا ورود افراد به ساختمان شهرداری مارسی، به‌صورت زنده در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک منتشر شده است.

برخی کاربران با هدف افزایش دنبال‌کنندگان، پخش زنده وقایع را برای مدت طولانی ادامه دادند. این وضعیت توجه تحلیلگران را به سازوکارهای اقتصاد توجه و نقش الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا جلب کرده است، زیرا محتوای جنجالی و خشونت‌آمیز می‌تواند در محیط رقابتی شبکه‌های اجتماعی بازدید گسترده‌ای به دست آورد.

لوموند در گزارش خود تأکید کرده که تاکنون شواهد کافی برای اثبات رابطه علّی میان انتشار ویدئوهای ناآرامی‌ها و افزایش غارت یا درگیری ارائه نشده است. در نتیجه، هرچند شبکه‌های اجتماعی در بازنمایی و انتشار سریع وقایع نقش داشته‌اند، میزان تأثیر واقعی الگوریتم‌های آن‌ها بر رفتار معترضان همچنان نیازمند بررسی مستقل است.

فشار دولت بر شرکت‌های فناوری؛ از تعدیل محتوا تا پیشنهاد مسدودسازی

در پی گسترش ناآرامی‌ها، دولت فرانسه نمایندگان چند پلتفرم بزرگ اینترنتی را به نشست‌های اضطراری فراخواند. به گزارش نشریه وایرد، آن لو هنانف، وزیر مسئول امور دیجیتال فرانسه، با نمایندگان شرکت‌های فناوری درباره ضرورت تشدید تعدیل محتوای مرتبط با خشونت، پخش زنده و انتشار تصاویر دست‌کاری‌شده گفت‌وگو کرده است.

این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که برخی مقامات سیاسی فرانسه، نقش شبکه‌های اجتماعی را در تشدید ناآرامی‌ها مؤثر می‌دانستند. گابریل اتال، نخست‌وزیر پیشین فرانسه نیز پیشنهاد محدودسازی موقت و هدفمند دسترسی به برخی پلتفرم‌ها در شرایط بحران را مطرح کرد. با این حال، این پیشنهاد تا ۲۱ اکتبر به تصمیم اجرایی تبدیل نگردیده و شواهد معتبری از قطع سراسری اینترنت یا اعمال فیلترینگ جدید در ارتباط با اعتراضات شناسایی نشده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، این مناقشه از منظر حکمرانی دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت فرانسه پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ دسترسی به تیک‌تاک را در منطقه کالدونیای جدید مسدود کرده بود، اما شورای دولتی فرانسه در سال ۲۰۲۵ آن اقدام مشخص را نامتناسب و غیرقانونی تشخیص داد. از همین ‌روی، به نظر می‌رسد که بحث محدودسازی پلتفرم‌ها علاوه بر ملاحظات امنیتی، با اختلافات گسترده درباره مبانی قانونی، ضرورت و تناسب مداخله دولت نیز همراه است.

نظارت بر تجارت الکترونیکی و مقابله فناورانه با فروش کالاهای غارت‌شده

یکی دیگر از پیامدهای ناآرامی‌ها، انتشار آگهی‌های مشکوک فروش کالاهای سرقت‌شده در بازارگاه‌های اینترنتی بود. وزارت اقتصاد فرانسه در اطلاعیه رسمی ۲۰ اکتبر اعلام کرد پلتفرم‌های فروش آنلاین متعهد شده‌اند نظارت بر معاملات را افزایش داده و برای شناسایی و جلوگیری از فروش اموال مسروقه با نهادهای مسئول همکاری کنند.

این تعهدات شامل شناسایی آگهی‌های مشکوک بر اساس شاخص‌هایی مانند قیمت غیرعادی، عرضه گروهی کالاهای نو و وجود برچسب‌های ضدسرقت، حذف محتوای مرتبط با فروش کالاهای مسروقه و انتقال گزارش‌ها و داده‌های مرتبط به مراجع تحقیقاتی است. همچنین مقرر شده نخستین گزارش کمی اقدامات پلتفرم‌ها ظرف ۴۸ ساعت به نهادهای مسئول ارائه شود.

دولت فرانسه برای هماهنگی این اقدامات، سازوکاری موسوم به «VigE-commerce» را فعال کرده است. به گزارش لوموند، شرکت وینتد از حذف برخی آگهی‌های مشکوک خبر داده و ای‌بی نیز استفاده از ابزارهای فناورانه، بررسی انسانی و درگاه اختصاصی همکاری با پلیس را تشریح کرده است. بررسی این اقدامات نیز بیانگر گسترش نقش پلتفرم‌های تجاری در شناسایی فعالیت‌های مشکوک و همکاری اطلاعاتی با نهادهای انتظامی است، هرچند اثربخشی نهایی آن‌ها هنوز به انتشار داده‌های عملکردی نیاز دارد.

چالش مدیریت بحران در مواجهه با هوش مصنوعی و اطلاعات نادرست

انتشار محتوای گمراه‌کننده نیز به یکی از موضوعات مورد توجه در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه تبدیل شده است. نشریه وایرد در بررسی محتوای تیک‌تاک گزارش داده جست‌وجوی عبارت فرانسوی «blocus» کاربران را با ویدئوهایی مواجه می‌کند که احتمال تولید یا دست‌کاری برخی از آن‌ها با هوش مصنوعی وجود دارد. همچنین، پلتفرم تیک‌تاک نیز برای این موضوع هشدار مربوط به اطلاعات تأییدنشده نمایش داده است.

همچنین، در نمونه‌ای دیگر انتشار شایعه درباره احتمال غارت مرکز خرید «Créteil Soleil» به تعطیلی موقت آن منجر شد، در حالی که شواهد معتبری درباره فراخوان ادعایی برای غارت شناسایی نشده بود. به اعتقاد متخصصان، مرور این موارد بیانگر آن است محتوای دیجیتال حتی بدون اثبات ارتباط مستقیم با سازمان‌دهی خشونت، می‌تواند بر برداشت عمومی از وضعیت امنیتی و تصمیمات عملیاتی تأثیر بگذارد.

گسترش میدان مدیریت بحران به زیرساخت‌های دیجیتال

تحولات اکتبر ۲۰۲۶ فرانسه این واقعیت را اثبات می‌کند که مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی دیگر به اقدامات انتظامی در محیط فیزیکی محدود نیست و به حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، نظارت بر تجارت الکترونیکی و مقابله با اطلاعات نادرست گسترش یافته است. در این میان، مهم‌ترین تحول قابل مشاهده، تلاش دولت برای افزایش همکاری اطلاعاتی و عملیاتی شرکت‌های فناوری با نهادهای مسئول است.

با این حال، ارزیابی این رویکرد مستلزم تفکیک میان اقدامات اجراشده، پیشنهادهای سیاسی و ادعاهای اثبات‌نشده درباره نقش فناوری در تشدید خشونت است.

در نهایت، تجربه اخیر فرانسه نشان می‌دهد فناوری هم‌زمان می‌تواند ابزار اطلاع‌رسانی، بستر انتشار محتوای گمراه‌کننده و موضوع مداخله تنظیم‌گرانه دولت باشد، بدون آن که نقش هر یک از این کارکردها در شکل‌گیری بحران لزوماً یکسان یا به‌طور قطعی اثبات شده باشد.