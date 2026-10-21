هوش مصنوعی متا اطلاعات کاربران را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، متا قابلیت اشتراک‌گذاری لینک گفتگوهای کاربران در سرویس هوش مصنوعی میوز را پس از شناسایی یک آسیب‌پذیری امنیتی غیرفعال کرد. این آسیب‌پذیری به افراد امکان می‌داد از طریق جست‌وجوی غیرفعال DNS به لینک گفتگوهای به‌اشتراک‌گذاشته‌شده دسترسی پیدا کنند.

محققان شرکت امنیت سایبری Claroty دریافتند که با استفاده از روش «جست‌وجوی غیرفعال DNS» (Passive DNS)، می‌توان لینک‌های مربوط به گفتگوهای اشتراک‌گذاری‌شده در میوز را شناسایی کرد. این روش با بررسی سوابق ثبت‌شده از ارتباط نام دامنه‌ها با آدرس‌های IP، امکان شناسایی دامنه‌ها و نشانی‌های وب مرتبط را فراهم می‌کند.

این شرکت در توضیح یافته‌های خود در یک پست وبلاگی اعلام کرد که میوز برای هر لینک اشتراک‌گذاری‌شده، نامی مبتنی بر عنوان گفتگو ایجاد می‌کند و این نشانی‌ها در سامانه DNS عمومی ثبت می‌شوند. در نتیجه، جست‌وجوی غیرفعال DNS امکان شناسایی و فهرست‌کردن تعداد زیادی از این لینک‌ها را فراهم می‌کند.

محققان Claroty در مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ لینک مربوط به گفتگوهای به‌اشتراک‌گذاشته‌شده در میوز را شناسایی کردند و به اطلاعات خصوصی موجود در نسخه‌های شخصی و کاری این سرویس دست یافتند. از جمله اطلاعات افشاشده می‌توان به زمان‌بندی جلسه با یک آزمایشگاه پیشرو هوش مصنوعی، درخواست وام کسب‌وکار کوچک، هشدار بانکی حاوی جزئیات حساب یک فرد، تقویم تعطیلات یک شرکت و اسناد داخلی یک شرکت دیگر اشاره کرد.

پس از انتشار گزارش این شرکت در یک نشریه، متا در بیانیه‌ای اعلام کرد که قابلیت مذکور را برای بررسی موضوع متوقف کرده است. این شرکت همچنین از بررسی تغییراتی در نحوه دسترسی به لینک‌های اشتراک‌گذاری‌شده خبر داد.