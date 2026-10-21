به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زارع کهنمویی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و تبلیغات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان‌شرقی که به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: این پویش با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، روابط عمومی‌های بخش دولتی و خصوصی و رسانه‌های استانی و ملی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به محورهای این پویش افزود: دستاوردهای استان در حوزه‌های عمران و توسعه، افزایش بهره‌وری کشاورزی، حفظ و پایداری تولید، تأمین امنیت غذایی، اقتصاد، امنیت، پدافند غیرعامل، آموزش کارکنان، پژوهش، رضایتمندی، جوانی جمعیت و کیفیت پروژه‌های عدالت آموزشی در قالب این برنامه رسانه‌ای معرفی خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی هدف از اجرای پویش «روایت پیشرفت» را فراتر رفتن از انتشار اخبار روزمره و ارائه روایت‌های مستند و اثرگذار از اقدامات و ظرفیت‌های استان عنوان کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره توانمندی‌های آذربایجان‌شرقی و شناخت نتایج فعالیت دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

زارع کهنمویی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان روابط عمومی‌ها، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی و ملی را از الزامات اجرای این برنامه دانست و اظهار کرد: دستاوردهای استان باید به شکلی منسجم، دقیق و متناسب با نیاز مخاطبان منعکس شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی کمیته فرهنگی و تبلیغات شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان برای تدوین برنامه‌های رسانه‌ای هدفمند خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف تقویت همکاری میان روابط عمومی‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ارتباطی و تبلیغاتی استان دنبال می‌شود.

بر اساس این برنامه، ۱۴ رتبه برتر و دستاورد شاخص آذربایجان‌شرقی در سطح کشور با همکاری روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها در قالب پویش «روایت پیشرفت» معرفی خواهد شد.