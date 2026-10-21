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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

دوره راهبردی تربیتی مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان در رودسر برگزار شد

دوره راهبردی تربیتی مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان در رودسر برگزار شد

رودسر- مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با اشاره به برگزاری دوره راهبردی تربیتی ویژه مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان گفت: این دوره با هدف ارتقای مهارت‌های آموزشی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بابازاده پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دوره راهبردی تربیتی ویژه مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های آموزشی و تربیتی مربیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حوزه کودک، در روزهای ۲۹ مهر و ۶ آبان برگزار می‌شود.

وی افزود: مربیان پیش‌دبستانی از شهرهای رودسر، املش، لنگرود، لاهیجان، چابکسر، آستانه اشرفیه و رحیم‌آباد در این دوره آموزشی که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر برگزار می‌شود، حضور دارند و زیر نظر استادان مجرب با مباحث تخصصی و کاربردی حوزه کودک آشنا می‌شوند.

آموزش مهارت‌های کاربردی متناسب با نیاز مربیان

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با تشریح محورهای آموزشی این دوره گفت: آموزش بازی، قصه‌گویی، نقاشی، شعر، کاردستی، نمایش و سرود از جمله سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره راهبردی تربیتی است.

بابازاده با بیان اینکه آموزش‌ها با رویکردی عملی و متناسب با نیازهای مربیان ارائه می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این دوره آن است که مربیان بتوانند آموخته‌های خود را در فعالیت‌های روزمره کلاس‌های پیش‌دبستانی به کار گیرند و زمینه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کودکان را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت بازآموزی و به‌روزرسانی دانش تخصصی مربیان تصریح کرد: آشنایی با شیوه‌های نوین آموزشی در کنار انتقال تجربیات میان مربیان، نقش مؤثری در بهبود فرآیند یادگیری و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی کودکان دارد.

دوره راهبردی تربیتی مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان در رودسر برگزار شد

تبادل تجربه؛ زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش کودکان

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با اشاره به فرصت ایجاد شده برای تعامل میان مربیان شهرهای مختلف شرق گیلان گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره ضمن فراگیری مهارت‌های جدید، تجربیات و دیدگاه های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از ظرفیت‌های حرفه‌ای همکاران خود بهره‌مند می‌شوند.

بابازاده ادامه داد: این تعامل تخصصی علاوه بر تقویت ارتباط میان مربیان پیش‌دبستانی منطقه، می‌تواند به ارتقای سطح فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به کودکان کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌های تخصصی و به‌روز برای مربیان پیش‌دبستانی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر آمادگی دارد با تداوم همکاری و تعامل با مراکز پیش‌دبستانی، در آینده نیز میزبان دوره‌های آموزشی مشابه باشد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر ابراز امیدواری کرد که استمرار این برنامه‌ها، زمینه‌ساز تقویت توانمندی مربیان و رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان در شرق گیلان شود.

کد مطلب 6985018

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