به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بابازاده پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دوره راهبردی تربیتی ویژه مربیان پیش‌دبستانی شرق گیلان اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های آموزشی و تربیتی مربیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حوزه کودک، در روزهای ۲۹ مهر و ۶ آبان برگزار می‌شود.

وی افزود: مربیان پیش‌دبستانی از شهرهای رودسر، املش، لنگرود، لاهیجان، چابکسر، آستانه اشرفیه و رحیم‌آباد در این دوره آموزشی که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر برگزار می‌شود، حضور دارند و زیر نظر استادان مجرب با مباحث تخصصی و کاربردی حوزه کودک آشنا می‌شوند.

آموزش مهارت‌های کاربردی متناسب با نیاز مربیان

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با تشریح محورهای آموزشی این دوره گفت: آموزش بازی، قصه‌گویی، نقاشی، شعر، کاردستی، نمایش و سرود از جمله سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره راهبردی تربیتی است.

بابازاده با بیان اینکه آموزش‌ها با رویکردی عملی و متناسب با نیازهای مربیان ارائه می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این دوره آن است که مربیان بتوانند آموخته‌های خود را در فعالیت‌های روزمره کلاس‌های پیش‌دبستانی به کار گیرند و زمینه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کودکان را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت بازآموزی و به‌روزرسانی دانش تخصصی مربیان تصریح کرد: آشنایی با شیوه‌های نوین آموزشی در کنار انتقال تجربیات میان مربیان، نقش مؤثری در بهبود فرآیند یادگیری و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی کودکان دارد.

تبادل تجربه؛ زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش کودکان

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با اشاره به فرصت ایجاد شده برای تعامل میان مربیان شهرهای مختلف شرق گیلان گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره ضمن فراگیری مهارت‌های جدید، تجربیات و دیدگاه های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و از ظرفیت‌های حرفه‌ای همکاران خود بهره‌مند می‌شوند.

بابازاده ادامه داد: این تعامل تخصصی علاوه بر تقویت ارتباط میان مربیان پیش‌دبستانی منطقه، می‌تواند به ارتقای سطح فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به کودکان کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌های تخصصی و به‌روز برای مربیان پیش‌دبستانی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر آمادگی دارد با تداوم همکاری و تعامل با مراکز پیش‌دبستانی، در آینده نیز میزبان دوره‌های آموزشی مشابه باشد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر ابراز امیدواری کرد که استمرار این برنامه‌ها، زمینه‌ساز تقویت توانمندی مربیان و رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان در شرق گیلان شود.