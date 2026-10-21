به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی صبح چهارشنبه در نشست مدیران کل پدافند غیرعامل کشور به میزبانی یزد، هدف از برگزاری این نشست را بررسی اقدامات استان‌ها، تبیین رویکردهای جدید سازمان، تشریح دستورالعمل‌های اجرایی و تبادل تجربه میان مدیران این حوزه عنوان کرد.

وی با قدردانی از فعالیت مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌ها در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: حضور مستمر مدیران در اتاق‌های وضعیت و پیگیری شرایط، زمینه مناسبی برای مدیریت تهدیدات و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی فراهم کرد و لازم است تجربیات به‌دست‌آمده به‌صورت دقیق ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

تداوم خدمات حیاتی نباید در شرایط بحرانی متوقف شود

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، استمرار خدمات ضروری به مردم را از اولویت‌های اصلی این سازمان دانست و گفت: خدمات بخش‌هایی مانند آب، برق، گاز، سوخت، حمل‌ونقل و نانوایی‌ها باید در شرایط بحرانی نیز ادامه داشته باشد و دستگاه‌های مسئول برای پاسخ به تهدیدات، تداوم فعالیت و بازگشت به شرایط عادی برنامه مشخصی تدوین کنند.

قمی با اشاره به تجربه مدیریت سوخت در جریان جنگ بیان کرد: پیش‌بینی احتمال حمله به انبارهای نفت و توصیه برای تأمین سوخت جایگاه‌ها پیش از وقوع حمله، به کاهش اختلال در سوخت‌رسانی کمک کرد؛ تجربه‌ای که اهمیت پیش‌بینی تهدیدات و اجرای به‌موقع تدابیر پدافندی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از زیرساخت‌های صنعتی افزود: در مواجهه با تهدیدات، حفاظت از جان نیروهای انسانی و متخصصان در کنار صیانت از زیرساخت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و برنامه‌ریزی پیشگیرانه می‌تواند از گسترش پیامدهای حوادث جلوگیری کند.

ضرورت آمادگی دستگاه‌ها در برابر تهدیدات

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر لزوم تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: شناسایی تهدیدات، تدوین طرح‌های عملیاتی، رفع ابهامات اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا امکان مقابله مؤثرتر با شرایط اضطراری فراهم شود.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی و نمایشگاه پدافند غیرعامل برای معرفی ظرفیت‌ها و تجربیات این حوزه تأکید کرد.