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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

بی‌توجهی راننده وانت منجر به فوت دختر دانش‌آموز یزدی شد

بی‌توجهی راننده وانت منجر به فوت دختر دانش‌آموز یزدی شد

یزد- رئیس پلیس راهور استان یزد علت حادثه منجر به فوت محیا رحیمی، دختر دانش‌آموز یزدی، در خیابان انقلاب را بی‌توجهی راننده وانت به جلو اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار اظهار کرد: وقوع تصادف یک دستگاه وانت پیکان با عابر پیاده در خیابان انقلاب یزد به پلیس اعلام شد و مأموران راهور به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این خودرو با دختربچه‌ای برخورد کرده که پس از پیاده‌شدن از خودروی والدینش، در حال عبور از خیابان بوده است. این کودک به بیمارستان منتقل شد، اما چند روز بعد به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور استان یزد خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان پلیس، علت وقوع این حادثه بی‌توجهی راننده وانت به جلو بوده است.

وی تأکید کرد که این حادثه ارتباطی با سرویس مدرسه نداشته است.

کد مطلب 6985023

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