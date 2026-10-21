به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در رزمایش ۵۰ هزار نفری جان فدایان ایران در اراک اظهار کرد: مردم استان مرکزی و شهر اراک هر زمان که کشور و انقلاب به حضور آنان نیاز داشته، با روحیه‌ای انقلابی و با آمادگی برای فداکاری، در میدان حاضر شده‌اند.

وی افزود: مردم غیور این استان امروز بار دیگر نشان دادند که ادامه‌دهنده راه امیرکبیر شهید و پرورش‌یافتگان مکتب ایثار و مقاومت هستند.

زندیه وکیلی با اشاره به پیشینه انقلابی استان مرکزی و پیوند تاریخی این دیار با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) تصریح کرد: استان مرکزی خاستگاه شخصیت‌های بزرگ و تاریخ‌سازی است که برای عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی تلاش کرده‌اند.

استاندار مرکزی با قدردانی از حضور مردم اراک در اجتماعات انقلابی تصریح کرد: مردم این شهر از نخستین گروه‌هایی بودند که به میدان آمدند و با حضور مستمر خود نشان دادند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب و پاسداری از خون شهدا ثابت‌قدم هستند.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم پشتوانه اقتدار و امنیت کشور است گفت: دشمنان آمریکایی و دیگر بدخواهان ایران باید بدانند تا زمانی که مردم غیور استان مرکزی و ملت بزرگ ایران پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، محاسبات آنان برای تضعیف نظام و ایجاد ناامنی در کشور به نتیجه نخواهد رسید.

زندیه وکیلی تاکید کرد: مردم استان مرکزی با روحیه جان‌فدایی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، بار دیگر اعلام کردند که در مسیر پاسداری از ایران عزیز، خون شهدا و ارزش‌های اسلامی، تا پای جان ایستاده‌اند.