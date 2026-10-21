‌توزیع مرغ منجمد و تشدید نظارت بر بازار مرغ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن صبح چهارشنبه در بازدید مراکز عرضه مرغ سمنان با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای برنامه تنظیم بازار در کشور، توزیع مرغ منجمد در استان سمنان با هدف افزایش عرضه و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حال انجام است.

وی توضیح داد: در کنار تأمین و توزیع مرغ منجمد، نظارت بر شبکه توزیع و مراکز عرضه نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تشدید شد تا از گران‌فروشی و اختلال در عرضه این محصول جلوگیری شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید خانوارها از اولویت‌های این سازمان است و وضعیت بازار به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مومن ابراز امیدواری کرد: با تداوم اقدامات تنظیم بازار و افزایش نظارت‌ها، قیمت مرغ در استان متعادل خواهد شد و این محصول با قیمت مناسب در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می گیرد.