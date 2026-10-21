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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

‌توزیع مرغ منجمد و تشدید نظارت بر بازار مرغ در استان سمنان

‌توزیع مرغ منجمد و تشدید نظارت بر بازار مرغ در استان سمنان

سمنان- معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان از توزیع مرغ منجمد و تشدید نظارت بر شبکه عرضه این محصول با هدف کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن صبح چهارشنبه در بازدید مراکز عرضه مرغ سمنان با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: هم‌زمان با اجرای برنامه تنظیم بازار در کشور، توزیع مرغ منجمد در استان سمنان با هدف افزایش عرضه و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حال انجام است.

وی توضیح داد: در کنار تأمین و توزیع مرغ منجمد، نظارت بر شبکه توزیع و مراکز عرضه نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تشدید شد تا از گران‌فروشی و اختلال در عرضه این محصول جلوگیری شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و حفظ قدرت خرید خانوارها از اولویت‌های این سازمان است و وضعیت بازار به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مومن ابراز امیدواری کرد: با تداوم اقدامات تنظیم بازار و افزایش نظارت‌ها، قیمت مرغ در استان متعادل خواهد شد و این محصول با قیمت مناسب در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می گیرد.

کد مطلب 6985027

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