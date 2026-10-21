به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۲ فیلم «کافه سلطان» و «من می‌ترسم» اکران شده‌اند. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۱۱:۵۰ ‌چهارشنبه ۲۹ مهر در ۱۹ هزار و ۸۰۶ سانس، ۵۵۵ هزار و ۳۹۳ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۷۲ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۱۸ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش کاهش پیدا کرده است.

«خانوم والده» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲۸۳ هزار و ۴۰ بلیت به فروش ۳۷ میلیارد و ۸۵۳ میلیون تومانی رسید و در رتبه اول جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت می‌کند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر می‌شوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه می‌کند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر نقش ۲ برادر داستان را بازی می‌کنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری از ۲۲ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۸۷ هزار و ۴۲۱ بلیت به فروش ۱۲ میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش قرار گرفت. محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر، سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۵۴ هزار و ۲۰۴ بلیت ۵ میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان فروخته است‌ و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد. در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۲۷ هزار و ۴۶۸ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی رسید و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «اسکورت» درباره‌ انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۲۴ هزار و ۱۵۲ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ... بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۲۰ هزار و ۳۲ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومانی رسید و در رتبه ششم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی «بُت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید نعمت‌الله‌ پس از هشت سال از اکران «شعله‌ور» از ۲۲ مهر اکران شده است. این فیلم با فروش ۱۶ هزار و ۹۷۷ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومانی دست پیدا کرد. بازیگران این فیلم لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، ایمان صیادبرهانی، الناز حبیبی، الهام جسمانی، مهتاب ثروتی و نوید پورفرج هستند.

فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۱۶ هزار و ۷۸ بلیت به فروش یک میلیارد و ۶۴۸ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی از روز چهارشنبه، ۲۲ مهر راهی سینماهای سراسر کشور شده است. این فیلم با فروش ۱۰ هزار و ۳۱۴ بلیت به فروش یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون تومانی رسید. امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۵ هزار و ۷۳۴ بلیت به فروش ۷۲۱ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۳ هزار و ۳۲۸ بلیت به فروش ۲۲۲ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش ۲ هزار و ۵۲۴ بلیت به فروش ۲۰۹ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: «فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می شود و بچه ها تصمیم می گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.» کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیل‌زاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲ هزار و ۴۱۷ بلیت به فروش ۲۰۴ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر»، پسر ۱۲ ساله‌ ایل بختیاری را روایت می‌کند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بی‌نام‌ و نشان به لردگان، ظفر و خانواده‌اش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار می‌گیرند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۷۸۱ بلیت به فروش ۷۰ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم سینمایی «کافه سلطان» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۱۸ بلیت به فروش ۶۰ میلیون تومانی دست یافت. آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفی‌نیا، سیاوش طهمورث، سجاد بابایی، مریم مؤمن، شیوا مکینیان، محمدرضا صولتی، تورج فرامرزیان، بدرالسادات برنجانی، امین ایمانی، سهیل قاصدی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. «کافه سلطان» یک ملودرام اجتماعی و داستان خانواده‌ای است که تلاش دارند خود را در برابر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی حفظ کنند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش ۲۹۲ بلیت به فروش ۳۴ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فیلم سینمایی «من می‌ترسم» به نویسندگی و کارگردانی بهنام بهزادی از ۲۹ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۹۱ بلیت به فروش ۳۰ میلیون تومانی رسید. الناز شاکردوست، پوریا رحیمی‌سام، امیر جعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی، بهزاد خلج، پیام یزدانی، مجید جعفری، میترا رفیع و یگانه رفتاری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «بدیش اینه من وسط کلی شک‌ام که می‌خوام برم یا نه...ولی بدترش اینه که صد برابرش مطمئنم نمی‌تونم بمونم.»

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۲۲ بلیت به فروش ۲ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ... . جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«خانوم والده»: ۲۵۵ میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان

«زنده شور»: ۱۹۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان

«استخر»: ۱۷۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون تومان

«اسکورت»: ۶۰ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۴۸ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۲۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان

«بی‌دار»: ۱۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۱۱ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان

«سقف»: ۹ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان

«جانشین»: ۸ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان

«خواب نما»: ۶ میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان

«بت»: ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان

«سفید برفی»: یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان

«بامبولک»: یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان

«آن دو»: یک میلیارد و ۶۶ میلیون تومان