به گزارش خبرنگار مهر، سوده نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به شرایط بافت‌های شهری، میزان تاب‌آوری و تراکم جمعیت در محلات اظهار کرد: با توجه به شرایط برخی بافت‌های شهری و احتمال وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی، نمی‌توان انتظار داشت که نیروهای آتش‌نشانی به‌تنهایی و با امکانات موجود بتوانند همه حوادث را به‌سرعت مدیریت کنند؛ ازاین‌رو، لازم است داوطلبان محلی در مدیریت اولیه حوادث نقش‌آفرینی کنند و از زمان طلایی برای کنترل شرایط بهره ببرند.

وی با تأکید بر اهمیت محله‌محوری در مدیریت شهری افزود: حضور داوطلبان آموزش‌دیده در محلات می‌تواند در دقایق اولیه وقوع حادثه بسیار مؤثر باشد و از گسترش آتش‌سوزی و افزایش خسارات جلوگیری کند.

نجفی با اشاره به تجربه حضور خود در محل برخی حوادث آتش‌سوزی گفت: در حادثه آتش‌سوزی کبابی محمد در خیابان دولت، زمانی که در محل حاضر شدم، مشاهده کردم که شاگردان مغازه با وجود استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی، با نحوه صحیح کار با این تجهیزات آشنایی نداشتند. دو کپسول تخلیه شده بود، اما آتش همچنان خاموش نشده و شعله‌های آن در حال گسترش بود.

وی با بیان اینکه داوطلبان محلی نیز در محل حادثه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که در این حادثه مشخص شد، ناآشنایی افراد با نحوه استفاده از کپسول آتش‌نشانی بود. اگر شهروندان آموزش‌های لازم را دیده باشند، می‌توانند در همان دقایق ابتدایی برای کنترل حادثه اقدام کنند.

نجفی با اشاره به ضرورت گسترش آموزش‌های همگانی در محلات اظهار کرد: باید در شورای اسلامی شهر تهران برنامه‌هایی برای فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در سراهای محلات پیش‌بینی کنیم تا مردم با اصول اولیه مقابله با حوادث و نحوه استفاده از تجهیزات آتش‌نشانی آشنا شوند. حتی من به‌عنوان عضو شورای شهر نیز هنوز آموزش کافی برای کار با کپسول آتش‌نشانی ندیده‌ام و به نظر می‌رسد برگزاری دوره‌های آموزشی برای مسئولان و مدیران شهری نیز ضروری باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان و داوطلبان آتش‌نشانی گفت: فعالیت این نیروها با بسیاری از مشاغل و مسئولیت‌های دیگر در شهرداری متفاوت است و باید تمام تلاش خود را برای فراهم کردن بهترین امکانات برای آنان به کار بگیریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برخی کاستی‌ها در رسیدگی به مسائل آتش‌نشانان افزود: در این زمینه کوتاهی‌هایی وجود داشته است و امیدواریم از این پس با شنیدن دقیق‌تر مشکلات این نیروها، بتوانیم در حد توان برای رفع مسائل و بهبود وضعیت رفاهی آنان اقدام کنیم.

نجفی در پایان با آرزوی سلامتی برای آتش‌نشانان و قدردانی از خدمات آنان، یاد و خاطره شهدای آتش‌نشانی، به‌ویژه شهدای حادثه پلاسکو، را گرامی داشت.