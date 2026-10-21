به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی ایزدی پیش از ظهر چهارشنبه در رزمایش ۵۰ هزار نفری جان فدایان ایران در اراک اظهار کرد: این سرزمین، خاستگاه ایثار، مقاومت و انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که با رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی(ره) و اتکای ایشان به مردم شریف ایران شکل گرفت و به تعبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب، انفجار نور بود؛ رخدادی که زمینه‌ساز تحولات بزرگی در منطقه و جهان شد.

وی افزود: امام خمینی(ره) از غلبه مستضعفان بر مستکبران سخن گفتند و امروز آثار این پیروزی‌ها و تحولات را در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم. آنچه در جامعه ایران و جبهه مقاومت جریان دارد، حاصل حرکت معنوی و الهی است که با نفس قدسی امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و خون پاک شهدای والامقام در جان انسان‌ها ریشه دوانده است.

استان مرکزی خاستگاه شخصیت‌های بزرگ و تاریخ‌ساز است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش استان مرکزی در پرورش شخصیت‌های برجسته و تقدیم شهدا به انقلاب اسلامی تصریح کرد: این استان به بزرگان و مجاهدانی که در مسیر انقلاب و دفاع از کشور تقدیم کرده، افتخار می‌کند؛ شهیدانی همچون شهید چمران، شهید محمد پاکپور، شهیدان نجفی، شهید نوری، شهید بختیاری و دیگر عزیزانی که در جبهه‌های نبرد با آنان هم‌رزم بودیم.

ایزدی ادامه داد: در میان مردم این سرزمین، شهیدان زنده‌ای حضور دارند که برای اعتلای کلمه توحید و دفاع از آرمان‌های اسلامی قیام کرده‌اند. استان مرکزی در گذشته نیز انسان‌های بزرگی همچون میرزا تقی‌خان امیرکبیر را پرورش داده است؛ شخصیتی که خون خود را در راه استقلال این سرزمین نثار کرد و وصیت داشت پس از شهادت در کنار حضرت امام حسین(ع) آرام گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه‌ساز بیداری درونی انسان‌هاست، گفت: هنگامی که این بیداری در وجود انسان شکل بگیرد، فرد وظیفه خود را در هدایت جامعه به سوی تعالی، مقابله با ظلم و دفاع از حق می‌شناسد. این روحیه، امروز نیز در جامعه اسلامی ایران جریان دارد و مردم را به حضور مسئولانه در صحنه‌های مختلف سوق می‌دهد.

ایران در نبردی سرنوشت‌ساز با استکبار جهانی قرار دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز از تقابل با دشمنان قرار دارد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی و رهبران آن، همواره بر ایمان، مجاهدت و ایستادگی تکیه داشته‌اند. تجربه زندگی و مبارزه شخصیت‌هایی همچون شهید چمران و شهید پاکپور نشان می‌دهد که چگونه می‌توان تمام ظرفیت‌های فردی و توانایی‌های علمی و عملی را در مسیر خدمت به مردم و کشور به کار گرفت.

ایزدی با اشاره به ویژگی‌های شهید چمران افزود: شهید چمران دانشمندی مجاهد بود که دانش و توانایی‌های خود را وقف جامعه کرد و در میدان نبرد نیز سلاح به دست گرفت و در برابر دشمن ایستاد. او نمونه‌ای از پیوند علم، ایمان و عمل در مسیر دفاع از کشور بود.

وی با اشاره به آشنایی و هم‌رزمی خود با سردار شهید محمد پاکپور گفت: این فرمانده شهید تمام زندگی خود را وقف خدمت به انقلاب، کشور و مردم کرده بود و در صحنه‌های نبرد حضور مستمر داشت. وی از بنیان‌گذاران یگان زرهی سپاه بود و به دلیل مسئولیت‌ها و مأموریت‌های فراوان، فرصت محدودی برای حضور در کنار خانواده پیدا می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که از حضور طولانی‌مدت خود در مأموریت‌ها سخن می‌گفت.

سردار ایزدی تأکید کرد: این مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها در مسیر الهی، زمینه‌ساز عنایت پروردگار و پیروزی در برابر دشمنان است؛ چراکه در منطق قرآن، چه‌بسا گروهی اندک به اذن خداوند بر گروهی بزرگ غلبه کنند.

پیروزی در دفاع مقدس با ایمان و اتکا به توان داخلی رقم خورد

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی اظهار کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، در شرایطی مقابل رژیم بعث عراق ایستاد که از بسیاری از امکانات اولیه دفاعی محروم بودیم و به تعبیر امام شهیدمان، حتی سیم‌خاردار نیز در اختیار ما قرار نمی‌گرفت؛ اما با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، ایمان مردم و رهبری الهی توانستیم در برابر رژیم بعث، حامیان منطقه‌ای آن و استکبار جهانی ایستادگی کنیم و به پیروزی برسیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش خون شهدا در پیروزی ملت ایران تصریح کرد: امام خمینی(ره) تأکید داشتند که پیروزی را صرفاً شمشیر رقم نمی‌زند، بلکه خون مطهر شهدا عامل اصلی پیروزی است. این حقیقت در تاریخ انقلاب اسلامی بارها به اثبات رسیده و رهبر شهید انقلاب نیز با تداوم این مسیر، زمینه گسترش جبهه مقاومت و تقویت روحیه ایستادگی را فراهم کردند.

سردار ایزدی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: جمهوری اسلامی ایران در این رویارویی‌ها نیز مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال کرد. هدف دشمن، از میان برداشتن نظامی بود که ریشه در اراده و پشتیبانی مردم دارد؛ اما این هدف محقق نشد و فشارها و اقدامات دشمن نتوانست پیوند میان مردم و نظام را از بین ببرد.

رهبر شهید انقلاب زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و شیوه زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: رهبر عظیم‌الشأن انقلاب از زندگی ساده‌ای برخوردار بود، دارایی و امکانات شخصی گسترده‌ای نداشت و زندگی خود را وقف مجاهدت برای مردم کرده بود. ایشان آرزوی شهادت داشتند و از اینکه شهدا یکی پس از دیگری به این مقام می‌رسند و خود هنوز به این افتخار نائل نشده‌اند، سخن می‌گفتند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اظهار کرد: فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از نیروی هوافضا و نیروی دریایی تا نیروی زمینی سپاه، برای اعتلای کلمه توحید و دفاع از کشور مجاهدت کرده‌اند و در این مسیر، خداوند متعال پیروزی را نصیب آنان کرده است.

سردار ایزدی افزود: دشمن نه‌تنها نتوانست نظام جمهوری اسلامی را از میان بردارد، بلکه اقداماتش موجب تقویت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دفاعی کشور شد. امروز نیروهای مسلح با اتکا به تجربه‌های گذشته و توانمندی‌های داخلی، از آمادگی بیشتری برای مقابله با تهدیدها برخوردارند.

تنگه هرمز با صلابت در اختیار رزمندگان اسلام است

وی با اشاره به تحولات منطقه و توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در دریا، برای دور ماندن از برد تسلیحات نیروهای مسلح ایران، فاصله خود را تا حدود ۷۰۰ کیلومتری تنگه هرمز افزایش داده است؛ تنگه‌ای که دشمن تلاش می‌کرد بر آن تسلط پیدا کند، اما اکنون با صلابت در اختیار رزمندگان اسلام قرار دارد.

سردار ایزدی ادامه داد: رزمندگان اسلام امروز از ظرفیت‌هایی برخوردارند که امکان مقابله با شناورها و ناوهای جنگی، از جمله ناوهای هواپیمابر دشمن را فراهم می‌کند. این توانمندی‌ها نتیجه مجاهدت نیروهای مسلح و حاصل مسیر شکل‌گرفته با رهبری امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تداوم مسیر رهبری انقلاب افزود: امروز حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای با صلابت، کشتی انقلاب اسلامی را هدایت می‌کنند و وظیفه همه مردم، مسئولان و نیروهای انقلابی است که با حفظ وحدت و انسجام، در مسیر تقویت کشور و دفاع از آرمان‌های انقلاب گام بردارند.

حضور مردم در میدان، مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در نبرد با دشمن است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: حضور مردم در میدان که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در این نبرد تاریخی به شمار می‌رود. حضور مردم استان مرکزی در عرصه‌های دفاعی، اقتصادی و اجتماعی نیز ارزشمند و شایسته قدردانی است.

سردار ایزدی با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه دفاع و پشتیبانی از کشور تصریح کرد: رزمندگان لشکر روح‌الله، نیروهای موشکی، برادران ارتش و نیروهای خدوم فراجا در کنار دیگر مجموعه‌های دفاعی و مردمی، در مسیر دفاع از کشور تلاش می‌کنند. استان مرکزی، به‌عنوان استانی برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، بیش از ۶ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و این پیشینه، نشان‌دهنده عمق پایبندی مردم این خطه به آرمان‌های انقلاب است.

وی افزود: حرکت جهادی و حضور متعهدانه مردم تنها به تهران محدود نیست و در شهرهای مختلف کشور جریان دارد. این حضور مردمی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است و در هر مرحله از نبرد، بر اهمیت آن افزوده می‌شود.

توسعه توانمندی‌های زمینی، پهپادی و موشکی در دستور کار است

سردار ایزدی با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز در حوزه‌های زمینی، پهپادی، موشکی و پدافند هوایی و همچنین در زمینه بسیج مردمی، ظرفیت‌های گسترده‌ای ایجاد شده است. تقویت توانمندی‌ها در سراسر کشور و ایجاد قابلیت‌های مؤثر برای مقابله با تهدیدهای دشمن، مسیری است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این روند افزود: آنچه رهبر معظم انقلاب از مردم انتظار دارند، حفظ وحدت و انسجام و ادامه حرکت در مسیر پیروزی است. این مسیر باید به تحقق مطالبه ملت ایران برای انتقام خون پاک و به‌ناحق ریخته رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای کشور منجر شود و این هدف با صلابت دنبال خواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رویارویی‌های جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ملت ایران در مراحل مختلف این تقابل، مسیر مقاومت و پیشروی را دنبال کرده است و این ایستادگی با حضور مردم و ایثار فرزندان این سرزمین در عرصه‌های جهاد و شهادت امکان‌پذیر شده است.

پاسخ ایران به تهدیدها می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد

سردار ایزدی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدهای دشمن تصریح کرد: امروز به‌جای آنکه صرفاً در برابر هر تهدید، تهدیدی مشابه مطرح کنیم، اعلام می‌کنیم که در صورت تهدید، آمادگی ارائه پاسخی غیرقابل پیش‌بینی را داریم و برای این مسیر آماده هستیم.

وی با اشاره به شعار «هیهات من‌الذله» گفت: ملت ایران راه سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) را با صلابت ادامه خواهد داد و در برابر ظلم و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آرمان‌های امام خمینی(ره) تاکید کرد: امام راحل که خود از این سرزمین برخاستند، انقلاب اسلامی را حرکتی می‌دانستند که به انقلاب جهانی حضرت حجت(عج) متصل خواهد شد. امیدواریم شایستگی قرار گرفتن در مسیر این وعده الهی را پیدا کنیم؛ اما تحقق این شایستگی، نیازمند حضور مستمر در میدان و انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است.

جهاد تبیین و امر به معروف از مسئولیت‌های نیروهای انقلابی است

سردار ایزدی با تأکید بر ضرورت عمل به وظایف انقلابی اظهار کرد: حضور در صحنه، جهاد تبیین، مشارکت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای ارتقای سلامت جامعه، از مسئولیت‌هایی است که باید جدی گرفته شود.

وی افزود: کسانی که خود را از پیشگامان این عرصه‌ها و بسیجی می‌دانند، باید فرمان رهبر معظم انقلاب را عملی کنند؛ مبنی بر اینکه هر بسیجی برای بسیجی شدن هر ایرانی تلاش کند. این مسئولیت بزرگی است که بر دوش نیروهای انقلابی و همه دلسوزان کشور قرار دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ایستادگی شهدا بر عهد و پیمان خود با خداوند گفت: شهید پاکپور، شهید نجفی، شهید چمران و دیگر شهدای استان مرکزی، از جمله بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شهید این استان، بر عهدی که با پروردگار بسته بودند، استوار ماندند و جان خود را در راه دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کردند.

سردار ایزدی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: باید بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، مسیر ایستادگی و مجاهدت را ادامه دهیم و از منتظران واقعی حضرت حجت(عج) باشیم؛ چراکه وعده خداوند متعال قطعی است و پیروزی نهایی از آن مؤمنان خواهد بود.