جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها»تا پنجم آبان میزبان آثار دانشجویان قم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاه‌مردی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تمدید مهلت شرکت در نخستین جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها» اظهار کرد: دانشجویان علاقه‌مند دانشگاه‌های استان قم تا پنجم آبان‌ماه فرصت دارند آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند.



وی افزود: مهلت اولیه ارسال آثار تا ۳۰ مهرماه تعیین شده بود، اما با تصمیم برگزارکنندگان، این زمان تمدید شد تا دانشجویان فرصت بیشتری برای تکمیل، آماده‌سازی و ارائه آثار نمایشی خود در اختیار داشته باشند.



دبیر نخستین جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها» با بیان اینکه این رویداد با شعار «ماها؛ روایت ما دانشجویان ایرانی از ایران» برگزار می‌شود، گفت: مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم برگزارکننده این جشنواره است و تلاش دارد زمینه حضور فعال دانشجویان در عرصه تئاتر و بازتاب نگاه آنان به مسائل و دغدغه‌های جامعه امروز ایران را فراهم کند.



شاه‌مردی ادامه داد: شناسایی استعدادهای جوان، حمایت از خلاقیت‌های دانشجویی و فراهم‌کردن بستری برای تولید آثار نمایشی با هویت ایرانی از جمله ظرفیت‌هایی است که این جشنواره برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده است.



«ماها» از اقتباس خلاق ادبی و دینی حمایت می‌کند



وی با تشریح رویکرد محتوایی جشنواره بیان کرد: محور اصلی این رویداد، اقتباس خلاق از ادبیات فارسی و متون دینی است تا هنرمندان جوان بتوانند با بهره‌گیری از گنجینه‌های ادبی و معرفتی ایران، روایت‌هایی متناسب با مسائل و پرسش‌های روز جامعه خلق کنند.



دبیر جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها» افزود: آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک فارسی، قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، روایات و متون عرفانی شکل گرفته باشند، در چارچوب رویکرد محتوایی این جشنواره قرار می‌گیرند.



شاه‌مردی اظهار کرد: پرداخت هنرمندانه به موضوعاتی همچون هویت، خانواده، عدالت، امید، اخلاق، سبک زندگی و تحولات اجتماعی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در آثار ارسالی مورد توجه قرار گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت اصالت آثار دانشجویی گفت: حضور در این جشنواره به دانشجویان دانشگاه‌های استان قم اختصاص دارد و نویسنده و کارگردان هر اثر باید دانشجو باشند.



وی خاطرنشان کرد: نمایشنامه‌های ارائه‌شده نیز باید به قلم خود دانشجویان نوشته شده باشند تا ضمن حمایت از خلاقیت‌های مستقل، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای تازه در عرصه نمایش فراهم شود.



«ماها» در دو بخش رقابتی و پژوهشی برگزار می‌شود



دبیر نخستین جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها» با اشاره به ساختار این رویداد هنری عنوان کرد: جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه‌ای رقابتی و پژوهش و مطالعات نمایشی برگزار می‌شود و در کنار اجرای آثار نمایشی، به جنبه‌های نظری و پژوهشی این هنر نیز توجه دارد.



شاه‌مردی افزود: در بخش پژوهش و مطالعات نمایشی، موضوعاتی از جمله اقتباس، ادبیات نمایشی و ارتباط میان هنر، ادبیات و دین مورد توجه قرار گرفته است تا زمینه بررسی ابعاد مختلف آفرینش نمایشی و پیوند آن با منابع ادبی و دینی فراهم شود.



وی ادامه داد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های آموزشی و پژوهشی نیز در برنامه‌های جشنواره پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند از فرصت‌های آموزشی این رویداد برای ارتقای دانش و توانمندی‌های خود بهره ببرند.



دبیر جشنواره «ماها» با اشاره به حمایت مالی از آثار نمایشی گفت: به آثار راه‌یافته به بخش نهایی جشنواره، متناسب با ضوابط تعیین‌شده، تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کمک‌هزینه تولید اختصاص می‌یابد.



شاه‌مردی خاطرنشان کرد: آثار برگزیده جشنواره نیز در رشته‌های مختلف مورد تقدیر قرار می‌گیرند و این حمایت‌ها با هدف پشتیبانی از تولیدات دانشجویی و فراهم‌کردن زمینه ارائه آثار خلاقانه پیش‌بینی شده است.



وی در پایان از دانشجویان واجد شرایط دانشگاه‌های استان قم دعوت کرد آثار خود را حداکثر تا پنجم آبان‌ماه از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۰۲۵۰۵۶۳۲۹ ارسال کنند و از فرصت باقی‌مانده برای مشارکت در نخستین جشنواره تئاتر دانشجویی «ماها» بهره ببرند.