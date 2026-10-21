ارکستر سمفونیک «به سبک ایتالیایی» نواخت؛ قدردانی از قدیمیِ ارکسترها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان، شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مهر، کنسرت «به سبک ایتالیایی» را با اجرای آثاری از فرانتس شوبرت و آرام خاچاطوریان در تالار وحدت روی صحنه برد.

ارکستر سمفونیک تهران در این برنامه، سه اثر از موسیقی کلاسیک جهان را با همراهی نوازندگان خود اجرا کرد.

این کنسرت با اجرای «اورتور به سبک ایتالیایی در ر ماژور» اثر فرانتس شوبرت آغاز شد و در ادامه، «کنسرتو راپسودی برای ویولنسل و ارکستر» اثر آرام خاچاطوریان با تکنوازی مجید اسماعیلی اجرا شد.

پس از اجرای قطعه دوم، نصیر حیدریان با اشاره به نقش پیشکسوتان موسیقی در حفظ و تداوم حیات موسیقی ایران، از استادان و نوازندگانی یاد کرد که با وجود دشواری‌های سال‌های پس از انقلاب، فعالیت هنری خود را ادامه دادند و به تربیت نسل‌های بعدی موسیقی‌دانان پرداختند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران با تأکید بر سهم این پیشکسوتان در شکل‌گیری ظرفیت امروز موسیقی کشور گفت: بخش مهمی از گسترش ارکسترها و افزایش شمار نوازندگان و موسیقی‌دانان ایران، حاصل تلاش حدود ۲۰ نفری است که در آن دوران ماندند و آموزش موسیقی را ادامه دادند. این استادان حتی در دوره تعطیلی ارکسترها و هنرستان‌ها نیز از آموزش دست نکشیدند و با عشق و تعهد، زمینه پرورش نسل‌های بعدی موسیقی‌دانان را فراهم کردند.

حیدریان همچنین با اشاره به حضور مجید اسماعیلی، تکنواز ویولنسل این کنسرت، از مهارت و استمرار فعالیت هنری او در ۶۵ سالگی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نام و خدمات این پیشکسوتان تا زمانی که ایران و موسیقی ایران پابرجاست، در یادها باقی بماند.

مجید اسماعیلی نیز پس از اجرای این اثر، با ابراز خرسندی از حضور در این برنامه، همکاری با نصیر حیدریان را افتخاری ارزشمند دانست و از رهبر ارکستر برای پذیرفتن این همکاری قدردانی کرد.



در ادامه برنامه، ارکستر سمفونیک تهران «سمفونی شماره ۲ در سی‌بمل ماژور» اثر فرانتس شوبرت را اجرا کرد که به عنوان بخش پایانی کنسرت «به سبک ایتالیایی» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.