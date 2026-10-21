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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

نصب ۶۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در جاده‌های سمنان؛ مسیریابی تسهیل شد

نصب ۶۰۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در جاده‌های سمنان؛ مسیریابی تسهیل شد

سمنان- رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری استان سمنان از اجرای طرح نصب ۶۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان با هدف تسهیل مسیریابی رانندگان و ارتقای ایمنی تردد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای طرح نصب ۶۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و ابراز داشت: هدف طرح تسهیل مسیریابی رانندگان و ارتقای ایمنی تردد است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی برای جاده‌های استان سمنان در دستور کار است اظهار کرد: تسهیل مسیریابی مهمترین رویکردی که دنبال می شود.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان به موضوع اعتبار به کار رفته برای این طرح اشاره داشت و ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

نظری ادامه داد: در قالب این طرح، تابلوهای اطلاعاتی تهیه و نصب می‌شود تا رانندگان بتوانند مسیرهای ارتباطی را بهتر شناسایی کرده و با سهولت بیشتری در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.

وی با تأکید بر اهمیت علائم راهنمایی و اطلاعاتی در ایمنی جاده‌ها افزود: توسعه و بهسازی این تجهیزات، نقش موثری در هدایت صحیح کاربران جاده‌ای، کاهش سردرگمی رانندگان و بهبود خدمات‌رسانی در شبکه راه‌های استان دارد.

کد مطلب 6985046

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