به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای طرح نصب ۶۰۰ مترمربع تابلوهای اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و ابراز داشت: هدف طرح تسهیل مسیریابی رانندگان و ارتقای ایمنی تردد است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی برای جاده‌های استان سمنان در دستور کار است اظهار کرد: تسهیل مسیریابی مهمترین رویکردی که دنبال می شود.

رئیس اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان به موضوع اعتبار به کار رفته برای این طرح اشاره داشت و ادامه داد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

نظری ادامه داد: در قالب این طرح، تابلوهای اطلاعاتی تهیه و نصب می‌شود تا رانندگان بتوانند مسیرهای ارتباطی را بهتر شناسایی کرده و با سهولت بیشتری در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.

وی با تأکید بر اهمیت علائم راهنمایی و اطلاعاتی در ایمنی جاده‌ها افزود: توسعه و بهسازی این تجهیزات، نقش موثری در هدایت صحیح کاربران جاده‌ای، کاهش سردرگمی رانندگان و بهبود خدمات‌رسانی در شبکه راه‌های استان دارد.