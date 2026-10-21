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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

توسعه هنرستان‌های جوار صنعت در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

یاسوج- معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، مقاومت برخی خانواده‌ها در برابر آموزش‌های مهارتی را از موانع توسعه هنرستان‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت دبیقی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به ظرفیت‌های هنرستانی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: استان از هنرستان‌های مناسب و مجهزی برخوردار است و در برخی حوزه‌ها، از جمله هنرستان‌های مرتبط با هنر و امکانات حوزه فرهنگ و ارشاد، ظرفیت‌های خوبی وجود دارد؛ هرچند این امکانات هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.

وی یکی از چالش‌های توسعه آموزش‌های مهارتی را نگرش خانواده‌ها نسبت به تحصیل در هنرستان‌ها دانست و افزود: در بسیاری از موارد، خانواده‌ها با هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی موافق نیستند و در برابر این مسیر مقاومت می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت فرهنگ‌سازی و معرفی ظرفیت‌های هنرستانی را دوچندان می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم ایجاد توازن در رشته‌های تحصیلی بیان کرد: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و کارخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بخش تولید و بازار کار گسترش یابد.

دبیقی همچنین به استقبال محدود از تأسیس هنرستان‌های غیردولتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز ظرفیت‌های بیشتری برای فعالیت وجود دارد و دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند در استان می‌توانند از فرصت‌های متنوع آموزش مهارتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توانمندی دانش‌آموزان هنرستانی استان خاطرنشان کرد: رونمایی از یک خودرو در هنرستان اقبال و حضور دانش‌آموزان توانمند در این مجموعه، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در هنرستان‌های استان است.

دبیقی ادامه داد: هر سال تجهیزات قابل‌توجهی در رشته‌هایی مانند کامپیوتر و گرافیک به هنرستان‌های استان افزوده می‌شود که می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های تخصصی دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه فرهنگ و هنر، از مسئول حوزه ارشاد خواست با توجه به آشنایی و اشراف خود بر این موضوع، توضیحات تکمیلی را ارائه کند.

کد مطلب 6985050

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