به گزارش خبرنگار مهر، حجت دبیقی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به ظرفیت‌های هنرستانی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: استان از هنرستان‌های مناسب و مجهزی برخوردار است و در برخی حوزه‌ها، از جمله هنرستان‌های مرتبط با هنر و امکانات حوزه فرهنگ و ارشاد، ظرفیت‌های خوبی وجود دارد؛ هرچند این امکانات هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.

وی یکی از چالش‌های توسعه آموزش‌های مهارتی را نگرش خانواده‌ها نسبت به تحصیل در هنرستان‌ها دانست و افزود: در بسیاری از موارد، خانواده‌ها با هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی موافق نیستند و در برابر این مسیر مقاومت می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت فرهنگ‌سازی و معرفی ظرفیت‌های هنرستانی را دوچندان می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم ایجاد توازن در رشته‌های تحصیلی بیان کرد: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت و کارخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای بخش تولید و بازار کار گسترش یابد.

دبیقی همچنین به استقبال محدود از تأسیس هنرستان‌های غیردولتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز ظرفیت‌های بیشتری برای فعالیت وجود دارد و دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند در استان می‌توانند از فرصت‌های متنوع آموزش مهارتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توانمندی دانش‌آموزان هنرستانی استان خاطرنشان کرد: رونمایی از یک خودرو در هنرستان اقبال و حضور دانش‌آموزان توانمند در این مجموعه، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود در هنرستان‌های استان است.

دبیقی ادامه داد: هر سال تجهیزات قابل‌توجهی در رشته‌هایی مانند کامپیوتر و گرافیک به هنرستان‌های استان افزوده می‌شود که می‌تواند زمینه ارتقای مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های تخصصی دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه فرهنگ و هنر، از مسئول حوزه ارشاد خواست با توجه به آشنایی و اشراف خود بر این موضوع، توضیحات تکمیلی را ارائه کند.