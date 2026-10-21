دریافت 3 MB کد مطلب 6985053 https://mehrnews.com/x3dpf7 ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵ کد مطلب 6985053 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵ لحظه هدف قرار گرفتن مقر کردهای مخالف ایران در اربیل تصاویری از لحظه هدف قرار گرفتن مقر گروههای کرد مخالف ایران در اربیل را مشاهده کنید. کپی شد مطالب مرتبط تلاش برای رفع موانع تجارت مرزی بیلهسوار نظرخواهی مهر از فعالان اقتصادی؛ صادرات چگونه از موانع عبور میکند؟ انفجار در حومه اربیل؛ حمله پهپادی به مقر گروههای جداییطلب رئیس اقلیم کردستان عراق: مانع حمله گروههای معارض به ایران شدیم رضایی: ترامپ با استخدام اشرار به قاچاق روی آورده است برچسبها ایران اربیل انفجار
نظر شما