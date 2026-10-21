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کد مطلب 6985053
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

لحظه هدف قرار گرفتن مقر کردهای مخالف ایران در اربیل

لحظه هدف قرار گرفتن مقر کردهای مخالف ایران در اربیل

تصاویری از لحظه هدف قرار گرفتن مقر گروه‌های کرد مخالف ایران در اربیل را مشاهده کنید.

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